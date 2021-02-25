KAI ΘΑ ΜΑΣ ΜΠΟΛΙΑΣΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΜΑΣ ΣΚΑΣΟΥΝ

angelokarageorgos 288 followers Follow 6 Share Add to... Download MP3 Share Report

821 views • February 25, 2021





Παράλληλα κοιτώντας το Ισραήλ που είναι μερικά βήματα μπροστά βλέπουμε τους σκοπούς τους που είναι η χρήση πιστοποιητικών για είσοδο σε εμπορικά κέντρα, τα φοβερά μπονους να μπορείς να πας με μάσκα πάλι σε γυμναστήριο και σινεμά αλλά και την τρομοκρατία με τη συλλογή ονομάτων όσων δεν τρυπιούνται, δηλαδή τη μέθοδο του κοπαδιού που είπαμε, μια στο καρφί και μια στο πέταλο.



Και ενώ ο ελάχιστα λογικος νους θα περίμενε ότι η ένεση θα προσέφερε κάποια ουσιαστική ανακούφιση στο μέσο πολίτη, τελικά αυτό που ακούμε είναι για το πόσο πολύ πρέπει να σφίξουμε τις δυο μάσκες σύμφωνα με τις υψίστου επιπέδου έρευνες που έχουν γίνει σε...κούκλες! Συνεπώς εν αρχεί θα μπορούσαμε να αναρωτηθούμε αν προτιμούν τελικά να μας μπολιάσουν ή να μας σκάσουν. Και θα καταλήγαμε πως θα πρέπει να γίνουν και τα δύο αλλά προηγουμένως θα πρέπει να μας έχουν κιόλας πτωχεύσει. Μα ίσως θα έπρεπε να ζήσουμε τον μαύρο κόσμο του αυτόν που κινείται μέσω των χρεών για να διδαχθούμε καλύτερα πως στην πραγματικότητα κανείς δεν μπορεί να χρωστά ενώ για να απελευθερωθούμε θα χρειαστεί να μάθουμε ούτε κι εμείς να χρεώνουμε.







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Central Europe braced for third wave of coronavirus



Κορονοϊός: Η πιο μεγάλη ώρα για την Αττική που «στενάζει» – Οι ειδικοί ανησυχούν κι εξηγούν το γιατί



Όχι που δε θα έλεγαν για το Πάσχα…



Ισραήλ: Είσοδος σε εμπορικά κέντρα με ταυτότητα και πιστοποιητικό εμβολιασμού

https://oaskhths.blogspot.com/2021/02/blog-post_17.html



Και η Γερμανία υιοθετεί τον υποχρεωτικό εμβολιασμό



SHOCKING! – Official Data on Adverse Reactions to Covid Vaccines released

https://dailyexpose.co.uk/2021/02/08/official-data-on-adverse-reactions-to-vaccines/



Ο Εθνικός Οργανισμός Ασφάλειας Φαρμάκων (ANSM) στη Γαλλία έδωσε οδηγία για επιβράδυνση του εμβολιασμού των υγειονομικών λόγω ανεπιθύμητων παρενεργειών των εμβολίων Pfizer,AstraZeneca.



Kαι το νοσοκομείο Saint-Lô (Manche) στη Γαλλία ανέστειλε τον εμβολιασμό των υγειονομικών του μόλις 1 μέρα αφότου τον άρχισε λόγω παρενεργειών!!!!



Ισραήλ - Πράσινο Διαβατήριο για τον «άρτο και το θέαμα »



In lab tests with dummies, exposure to potentially infectious aerosols decreased by about 95% when they both wore tightly fitted masks



Maximizing Fit for Cloth and Medical Procedure Masks to Improve Performance and Reduce SARS-CoV-2 Transmission and Exposure, 2021



Double mask 92%



Keep that mask on: Fauci says face coverings could be needed even in 2022, as he defines new ‘normality’ Δεν νομίζεις πως θα ήταν κρίμα τώρα που παραλαμβάνουμε τα εμβόλια και όλο το σύστημα είναι σε φουλ δράση να μην είχαμε και μια κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων, ΜΕΘ σε κατάσταση πολέμου και όλες τις επιστημονικές ιδιοφυίες σε ανησυχία; Πώς θα μπορούσαμε να χάσουμε τον ιό πάνω στην ώρα που θα τον τιθασεύσουμε. Μην ανησυχείς, πάντως, θανάτους δεν έχουμε ακόμα πολλούς επειδή για την ώρα προσέρχονται για εμβολιασμό οι απόλυτα πρόθυμοι.Παράλληλα κοιτώντας το Ισραήλ που είναι μερικά βήματα μπροστά βλέπουμε τους σκοπούς τους που είναι η χρήση πιστοποιητικών για είσοδο σε εμπορικά κέντρα, τα φοβερά μπονους να μπορείς να πας με μάσκα πάλι σε γυμναστήριο και σινεμά αλλά και την τρομοκρατία με τη συλλογή ονομάτων όσων δεν τρυπιούνται, δηλαδή τη μέθοδο του κοπαδιού που είπαμε, μια στο καρφί και μια στο πέταλο.Και ενώ ο ελάχιστα λογικος νους θα περίμενε ότι η ένεση θα προσέφερε κάποια ουσιαστική ανακούφιση στο μέσο πολίτη, τελικά αυτό που ακούμε είναι για το πόσο πολύ πρέπει να σφίξουμε τις δυο μάσκες σύμφωνα με τις υψίστου επιπέδου έρευνες που έχουν γίνει σε...κούκλες! Συνεπώς εν αρχεί θα μπορούσαμε να αναρωτηθούμε αν προτιμούν τελικά να μας μπολιάσουν ή να μας σκάσουν. Και θα καταλήγαμε πως θα πρέπει να γίνουν και τα δύο αλλά προηγουμένως θα πρέπει να μας έχουν κιόλας πτωχεύσει. Μα ίσως θα έπρεπε να ζήσουμε τον μαύρο κόσμο του αυτόν που κινείται μέσω των χρεών για να διδαχθούμε καλύτερα πως στην πραγματικότητα κανείς δεν μπορεί να χρωστά ενώ για να απελευθερωθούμε θα χρειαστεί να μάθουμε ούτε κι εμείς να χρεώνουμε.Για επικοινωνία: [email protected] Iστολόγιο: https://angelokarageorgos.gr Φίλοι εκπομπών Άγγελου Καραγεώργου Facebook Group https://www.facebook.com/groups/478441460227303/ Κανάλι Telegram: https://t.me/angelokarΠροφιλ Facebook: https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/ Κανάλι στο Lbry.tv: https://open.lbry.com/@AngeloKar:6 Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg Λογαριασμός Mewe: https://mewe.com/i/angelokarageorgos Spotify: https://open.spotify.com/show/5IXXuUoEPlbCAysu0QXc5O?si=3YkOmFA8S1SCIPKJ2Bm_nQ Όλοι οι συνδεσμοι δεν χωρόυν από κάτω και είναι εδώ: https://angelokarageorgos.gr/kai-tha-mas-mpoliasoun-kai-tha-mas-skasoun Central Europe braced for third wave of coronavirus https://www.ft.com/content/82386351-ef22-4b3b-902e-3303de95fac6 Κορονοϊός: Η πιο μεγάλη ώρα για την Αττική που «στενάζει» – Οι ειδικοί ανησυχούν κι εξηγούν το γιατί https://www.newsit.gr/ellada/koronoios-i-pio-megali-ora-gia-tin-attiki-pou-stenazei-oi-eidikoi-anisyxoun-ki-eksigoun-to-giati/3228028/ Όχι που δε θα έλεγαν για το Πάσχα… https://www.facebook.com/100707901809010/videos/239188474532195/ Ισραήλ: Είσοδος σε εμπορικά κέντρα με ταυτότητα και πιστοποιητικό εμβολιασμούΚαι η Γερμανία υιοθετεί τον υποχρεωτικό εμβολιασμό https://youtu.be/pcsfzexcjH4 SHOCKING! – Official Data on Adverse Reactions to Covid Vaccines releasedΟ Εθνικός Οργανισμός Ασφάλειας Φαρμάκων (ANSM) στη Γαλλία έδωσε οδηγία για επιβράδυνση του εμβολιασμού των υγειονομικών λόγω ανεπιθύμητων παρενεργειών των εμβολίων Pfizer,AstraZeneca. https://dimpenews.com/2021/02/12/%ce%bf-%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%82-%ce%bf%cf%81%ce%b3%ce%b1%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%ac%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%b1%cf%82-%cf%86%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%ac/ Kαι το νοσοκομείο Saint-Lô (Manche) στη Γαλλία ανέστειλε τον εμβολιασμό των υγειονομικών του μόλις 1 μέρα αφότου τον άρχισε λόγω παρενεργειών!!!! https://dimpenews.com/2021/02/12/k%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%bf-%ce%bd%ce%bf%cf%83%ce%bf%ce%ba%ce%bf%ce%bc%ce%b5%ce%af%ce%bf-saint-lo-manche-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b3%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%af%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%ce%ad%cf%83%cf%84%ce%b5/ Ισραήλ - Πράσινο Διαβατήριο για τον «άρτο και το θέαμα » https://open.lbry.com/@%CE%91%CF%83%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82:d/%CE%99%CF%83%CF%81%CE%B1%CE%AE%CE%BB---%CE%A0%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%BF-%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF:4 In lab tests with dummies, exposure to potentially infectious aerosols decreased by about 95% when they both wore tightly fitted masks https://twitter.com/CDCgov/status/1359536382180544517 Maximizing Fit for Cloth and Medical Procedure Masks to Improve Performance and Reduce SARS-CoV-2 Transmission and Exposure, 2021 https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7007e1.htm?s_cid=mm7007e1_w Double mask 92% https://cdn.substack.com/image/fetch/f_auto ,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fbucketeer-e05bbc84-baa3-437e-9518-adb32be77984.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2Fbd6bd665-ca56-4f7a-b3fa-ed6ccb2d6d8a_1778x926.pngKeep that mask on: Fauci says face coverings could be needed even in 2022, as he defines new ‘normality’ https://www.rt.com/usa/516230-fauci-covid-masks-2022/ Keywords vaccinesanalysisconspiracynew world orderglobalizationcoronavirus

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