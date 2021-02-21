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Η Α-ΠΑΤΗ ΨΕΥΤΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΩΝΟΑΠΑΤΗΣ
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621 views • February 21, 2021
Κατα τη διάρκεια της σχεδόν ενός χρόνου ως τώρα αναμονής μας να επιστρέψουμε στην κανονικότητα μάλλον θα πρέπει να αρχίσουν και οι πέτρες να αντιλαμβάνονται πως αυτό που ξεκίνησε τον περασμένο Μάρτιο ήταν η αρχή της κανονικότητας που θα ολοκληρωθεί με τον πλήρη μετανθρωπισμό. Που, φυσικά, θέλουν να έχουμε αν δεν αλλάξουμε κάτι. Αρα εκτος από υποτιμητική για κάθε ελεύθερο άνθρωπο είναι και μάταιη η αναμονή για το πότε θα μας επιτρέψουν να ζήσουμε.
Οπότε, το μόνο που έχουν σκοπό να ασχοληθούν τον επόμενο καιρό είναι το μαστίγιο και το καρότο στο κοπάδι για να τελειώσουν οι δυνάμεις και ένα ένα τα ζωντανά που αρνούνται να υποκύψουν. Ή αλλιώς να συμμορφωθούν στις ανάγκες του νέου κόσμου όπου η ζωή ισοδυναμεί μόνο με εμβόλιο. Το οποίο την ίδια στιγμή μαθαίνουμε πως μόλις το έκαναν πέθαναν πολλες εκατοντάδες ανθρώπων σε όλο τον κόσμο και έχουν μείνει άμεσα δεκαδες χιλιάδες με πολλών ειδών προβλήματα υγείας.
Παράλληλα να πούμε πως το αφεντικό είναι μποέμ, και δε θέλει να το λέμε κλεπταποδόχο της ύψιστης Ελληνικής κληρονομιάς που μπλέκεται με το να αποσπά με τη βια όλους τους αιώνες και μεταξύ άλλων να προσπαθεί να τη σβήσει. Γι αυτό τον προηγούμενο καιρό διέταξε τους λουστράκους του στην υποτιθέμενη Ελληνική βουλή να νομιμοποιήσουν την αρχαιοκαπηλία, δηλαδή τον μακροχρόνιο, πολύ μακροχρόνιο δανεισμό των αρχαιοτήτων μας. Ο Ελληνισμός όμως, φίλοι μου, όπως μας μαρτυρά ο στρατηγός Μακρυγιάννης είχε μάθει πάντα να είναι ολίγος έναντι σε πολλούς, έχοντας όμως Θεό στη σκέπη του. Κι αν τρώνε από μας, μένει και μαγιά...
Για επικοινωνία: [email protected]
Iστολόγιο:
https://angelokarageorgos.gr
Φίλοι εκπομπών Άγγελου Καραγεώργου Facebook Group
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Κανάλι Telegram:
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Spotify:
https://open.spotify.com/show/5IXXuUoEPlbCAysu0QXc5O?si=3YkOmFA8S1SCIPKJ2Bm_nQ
Όλοι οι σύνδεσμοι της εκπομπής δεν χωρούν εδώ κάτω και είναι εδώ
https://angelokarageorgos.gr/i-a-pati-pseutia-tis-koronoapatis
March 2020: Dr. Anthony Fauci talks with Dr Jon LaPook about Covid-19
https://youtu.be/PRa6t_e7dgI
Θα μας καψετε ρε φιλε....!!! Παπαευαγγέλου σε ρεσιταλ νόησης.
https://www.facebook.com/mara.mine.37/videos/3506735656042876/
Koρωvoϊός- Mόλις Ανακοιvώθηκε: «Παράταση Lοckdοwn Μέχpι Τέλoς Τoυ…»
https://fraptime.eu/korovoios-molis-anakoivothike-paratasi-lockdown-mechpi-telos-toy/
Pandemic will be with us until EVERYONE on earth given Covid-19 vaccine, says Merkel after G7 summit
https://www.rt.com/news/516092-covid-vaccinating-whole-world-merkel/
Bonnes nouvelles : le Covid régresse partout dans le monde
https://nouveau-monde.ca/fr/bonnes-nouvelles-le-covid-regresse-partout-dans-le-monde/
The number of people suffering from flu has plunged to levels not seen in more than 130 years
https://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/coronavirus-flu-wales-vaccine-rates-19737474
Εμβολιασμοί ηλικιωμένων στα γηροκομεία με το ζόρι...(δείτε το όλο! τρία λεπτά διαρκεί) βίντεο που τράβηξε υπάλληλος γηροκομείου
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1133934693728305&;id=100013353545767
653 Deaths + 12,044 Other Injuries Reported Following COVID Vaccine, Latest CDC Data Show
https://childrenshealthdefense.org/defender/vaers-injuries-covid-vaccine-cdc-data/
CDC Withholding Information: 1,170 DEAD Following COVID Injections – Almost Twice As Many Deaths As Found In VAERS
https://humansarefree.com/2021/02/cdc-withholding-information-1170-dead-following-covid-injections-almost-twice-as-many-deaths-as-found-in-vaers.html
Les vaccins en Europe n’auraient tué que 1500 personnes
https://pgibertie.com/2021/02/17/les-vaccins-en-europe-nauraient-tue-que-1500-personnes/
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ. ΣΤΗΝ ΣΠΑΡΤΗ ΠΕΘΑΝΕ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ; ΚΗΔΕΥΤΗΚΕ ΣΗΜΕΡΑ. ΑΛΛΟΙ 11 ΘΕΤΙΚΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΤΟΥΣ. ΦΩΤΟ & ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ
https://skeftomasteellhnika.blogspot.com/2021/02/11.html
Χαμός στον «αέρα» με Βασιλακόπουλο,!!!!!!!!!!!!!!
https://youtu.be/kKZDHe0drN4?t=314
Κορονοϊός: Μην κάνετε αυτό αν δεν περάσει ένας μήνας μετά το εμβόλιο COVID-19
https://www.iatropedia.gr/ygeia/koronoios-min-kanete-afto-an-den-perasei-enas-minas-meta-to-emvolio-covid-19/140869/
Δήλωση ΣΟΚ:Αυτοί που κάνανε το εμβόλιο m-RNA θα πεθάνουν.
https://capnews.ml/%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%83%ce%bf%ce%ba%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%bf%ce%af-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%ac%ce%bd%ce%b1%ce%bd%ce%b5-%cf%84%ce%bf-%ce%b5%ce%bc%ce%b2%cf%8c%ce%bb%ce%b9%ce%bf-m/
Νέα Ζηλανδία - Δημιουργήθηκαν ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΦΥΛΑΚΕΣ για τους αρνητές των τεστ covid19.
https://youtu.be/b096KUBcKqI
Coronavirus: 'No jab, no job' policies may be legal for new staff
https://www.bbc.com/news/business-56113366
Οπότε, το μόνο που έχουν σκοπό να ασχοληθούν τον επόμενο καιρό είναι το μαστίγιο και το καρότο στο κοπάδι για να τελειώσουν οι δυνάμεις και ένα ένα τα ζωντανά που αρνούνται να υποκύψουν. Ή αλλιώς να συμμορφωθούν στις ανάγκες του νέου κόσμου όπου η ζωή ισοδυναμεί μόνο με εμβόλιο. Το οποίο την ίδια στιγμή μαθαίνουμε πως μόλις το έκαναν πέθαναν πολλες εκατοντάδες ανθρώπων σε όλο τον κόσμο και έχουν μείνει άμεσα δεκαδες χιλιάδες με πολλών ειδών προβλήματα υγείας.
Παράλληλα να πούμε πως το αφεντικό είναι μποέμ, και δε θέλει να το λέμε κλεπταποδόχο της ύψιστης Ελληνικής κληρονομιάς που μπλέκεται με το να αποσπά με τη βια όλους τους αιώνες και μεταξύ άλλων να προσπαθεί να τη σβήσει. Γι αυτό τον προηγούμενο καιρό διέταξε τους λουστράκους του στην υποτιθέμενη Ελληνική βουλή να νομιμοποιήσουν την αρχαιοκαπηλία, δηλαδή τον μακροχρόνιο, πολύ μακροχρόνιο δανεισμό των αρχαιοτήτων μας. Ο Ελληνισμός όμως, φίλοι μου, όπως μας μαρτυρά ο στρατηγός Μακρυγιάννης είχε μάθει πάντα να είναι ολίγος έναντι σε πολλούς, έχοντας όμως Θεό στη σκέπη του. Κι αν τρώνε από μας, μένει και μαγιά...
Για επικοινωνία: [email protected]
Iστολόγιο:
https://angelokarageorgos.gr
Φίλοι εκπομπών Άγγελου Καραγεώργου Facebook Group
https://www.facebook.com/groups/478441460227303/
Κανάλι Telegram:
https://t.me/angelokar
Προφιλ Facebook:
https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/
Κανάλι στο Lbry.tv:
https://open.lbry.com/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon:
https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Λογαριασμός Mewe:
https://mewe.com/i/angelokarageorgos
Spotify:
https://open.spotify.com/show/5IXXuUoEPlbCAysu0QXc5O?si=3YkOmFA8S1SCIPKJ2Bm_nQ
Όλοι οι σύνδεσμοι της εκπομπής δεν χωρούν εδώ κάτω και είναι εδώ
https://angelokarageorgos.gr/i-a-pati-pseutia-tis-koronoapatis
March 2020: Dr. Anthony Fauci talks with Dr Jon LaPook about Covid-19
https://youtu.be/PRa6t_e7dgI
Θα μας καψετε ρε φιλε....!!! Παπαευαγγέλου σε ρεσιταλ νόησης.
https://www.facebook.com/mara.mine.37/videos/3506735656042876/
Koρωvoϊός- Mόλις Ανακοιvώθηκε: «Παράταση Lοckdοwn Μέχpι Τέλoς Τoυ…»
https://fraptime.eu/korovoios-molis-anakoivothike-paratasi-lockdown-mechpi-telos-toy/
Pandemic will be with us until EVERYONE on earth given Covid-19 vaccine, says Merkel after G7 summit
https://www.rt.com/news/516092-covid-vaccinating-whole-world-merkel/
Bonnes nouvelles : le Covid régresse partout dans le monde
https://nouveau-monde.ca/fr/bonnes-nouvelles-le-covid-regresse-partout-dans-le-monde/
The number of people suffering from flu has plunged to levels not seen in more than 130 years
https://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/coronavirus-flu-wales-vaccine-rates-19737474
Εμβολιασμοί ηλικιωμένων στα γηροκομεία με το ζόρι...(δείτε το όλο! τρία λεπτά διαρκεί) βίντεο που τράβηξε υπάλληλος γηροκομείου
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1133934693728305&;id=100013353545767
653 Deaths + 12,044 Other Injuries Reported Following COVID Vaccine, Latest CDC Data Show
https://childrenshealthdefense.org/defender/vaers-injuries-covid-vaccine-cdc-data/
CDC Withholding Information: 1,170 DEAD Following COVID Injections – Almost Twice As Many Deaths As Found In VAERS
https://humansarefree.com/2021/02/cdc-withholding-information-1170-dead-following-covid-injections-almost-twice-as-many-deaths-as-found-in-vaers.html
Les vaccins en Europe n’auraient tué que 1500 personnes
https://pgibertie.com/2021/02/17/les-vaccins-en-europe-nauraient-tue-que-1500-personnes/
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ. ΣΤΗΝ ΣΠΑΡΤΗ ΠΕΘΑΝΕ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ; ΚΗΔΕΥΤΗΚΕ ΣΗΜΕΡΑ. ΑΛΛΟΙ 11 ΘΕΤΙΚΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΤΟΥΣ. ΦΩΤΟ & ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ
https://skeftomasteellhnika.blogspot.com/2021/02/11.html
Χαμός στον «αέρα» με Βασιλακόπουλο,!!!!!!!!!!!!!!
https://youtu.be/kKZDHe0drN4?t=314
Κορονοϊός: Μην κάνετε αυτό αν δεν περάσει ένας μήνας μετά το εμβόλιο COVID-19
https://www.iatropedia.gr/ygeia/koronoios-min-kanete-afto-an-den-perasei-enas-minas-meta-to-emvolio-covid-19/140869/
Δήλωση ΣΟΚ:Αυτοί που κάνανε το εμβόλιο m-RNA θα πεθάνουν.
https://capnews.ml/%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%83%ce%bf%ce%ba%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%bf%ce%af-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%ac%ce%bd%ce%b1%ce%bd%ce%b5-%cf%84%ce%bf-%ce%b5%ce%bc%ce%b2%cf%8c%ce%bb%ce%b9%ce%bf-m/
Νέα Ζηλανδία - Δημιουργήθηκαν ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΦΥΛΑΚΕΣ για τους αρνητές των τεστ covid19.
https://youtu.be/b096KUBcKqI
Coronavirus: 'No jab, no job' policies may be legal for new staff
https://www.bbc.com/news/business-56113366
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