La verità è sempre stata a galla, il contagio è inesistente 30 Maggio 2023

di Marcello Volantinello

Modena, domenica 28 Maggio 2023

Il signor Marcello, come ha precisamente espresso, non essendo uno del “mestiere” potrebbe aver esposto qualche inesattezza, ma alla fine della discussione ha distribuito del materiale stampato dei signori Stefano Torcellan e Stefano Scoglio i quali eventualmente possono andare a correggere, attraverso i propri social, eventuali imprecisioni durante l’esposizione.

La verità è sempre stata a galla ma nessuno vuole rischiare per sostenerla….

Questo è per te, Risvegliatello, che non vuoi perdere nulla “dalle cause” che dici di portare avanti.

I media ci surclassano in quantità ma soprattutto in qualità e siccome non vuoi sporcarti le pargolette mani, oltre a trattarti come un bamboccio, grideranno solo la loro verità, mentre la nostra è bisbigliata sottovoce; Questo farà si che le prossime panscemenze avranno ancora più successo dell’ultima.