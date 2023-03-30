Jag är så ARG & LEDSEN efter att idag ha träffat två kvinnor som säger sig ha skadats av C19 injektionerna.





Den ena kvinnan säger att hon tog 3 st Pfizer & den andra kvinnan säger att hon tog 2 st av märket Moderna.





Ingen av dom kopplade de besvär som följde till injiceringarna.





Att våra myndigheter, läkemedelsverket, socialstyrelsen, regeringen och MEDIA har låtit detta hända är obegripligt.





Jag är så arg och ledsen över att propagandan och masshypnosen har skadat så många människor som helt ovetandes "köpte" konceptet.





Det är som att leva i en mardröm.





Vem kommer att leva och vem kommer att skadas/dö?









Läkaruppropet:

https://lakaruppropet.se/





SWEBBTV:

https://swebbtv.se/





Källa:

https://youtu.be/-3QI_okr7XU