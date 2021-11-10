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131) Controlo remoto do grafeno através de ondas sonoras (acústico)
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Créditos a ORWELLITO:
Nov 10, 2021 | Control of graphene trough sound waves
https://rumble.com/voztzn-control-of-graphene-trough-sound-waves.html
Fragmento de LAQUINTA COLUMNA:
DIRECTO NOCTURNO DE LA QUINTA COLUMNA - PROGRAMA 178 - Nov 9, 2021: https://odysee.com/@laquintacolumna:8/DIRECTONOCTURNODELAQUINTACOLUMNA-PROGRAMA178-:7
ENTREVISTA AL DR. CAMPRA MADRID EN TORO TV - November 14, 2021
https://odysee.com/@laquintacolumna:8/ENTREVISTADR.CAMPRAENTOROTV12NOVIEMBRE2.021:b
Artigo:
Control del grafeno mediante sonido
https://www.investigacionyciencia.es/revistas/investigacion-y-ciencia/el-origen-de-la-tecnologa-709/control-del-grafeno-mediante-sonido-15378
Controlo do grafeno com som
Um estudo teórico sugere a possibilidade de utilizar ondas mecânicas para governar o comportamento dos electrões neste material bidimensional. A descoberta poderia encontrar aplicações na electrónica e na concepção de materiais inteligentes.
Nos últimos anos, os materiais de um átomo de espessura (bidimensionais) provocaram uma revolução na nanotecnologia. Eles apareceram pela primeira vez em 2004, quando Andre Geim e Konstantin Novoselov da Universidade de Manchester descobriram o grafeno, um material feito de monocamadas de carbono, que lhes valeu o Prémio Nobel da Física de 2010. Com o tempo, esta família expandiu-se para incluir silício (monocamadas de silício), fósforo (monocamadas de fósforo) e dicalcogenetos metálicos bidimensionais de transição (MoS2, NiSe2, etc.). Todos eles apresentam propriedades electrónicas, ópticas, químicas e mecânicas de grande interesse. Em particular, acredita-se que poderiam substituir o silício na electrónica no futuro. A capacidade de controlar o comportamento dos electrões nestes materiais é de interesse fundamental.
O grafeno foi apelidado de "material maravilhoso": é o mais conhecido condutor de electricidade e calor, e combina a leveza do grafite com a resistência do diamante. Esta resistência à deformação mecânica explica-se pela resistência das ligações entre os seus átomos de carbono, que estão dispostos numa estrutura hexagonal em forma de favo de mel. Um material sólido típico pode esticar-se até 3 por cento do seu comprimento. O grafeno, por outro lado, estende-se até 23 por cento. Além disso, esta deformação é elástica: quando a força que a provoca desaparece, ela volta à sua forma original. Por outro lado, o seu comprimento aumenta proporcionalmente à força da deformação; por outras palavras, comporta-se como uma mola, um sistema mecânico que os físicos conhecem muito bem.
As deformações do grafeno geram todo o tipo de alterações no comportamento dos seus electrões. Isto levou à ideia de desenvolver materiais "inteligentes" que, de uma forma controlada, modificam as suas propriedades electrónicas de acordo com a tensão aplicada. Em princípio, isto permitiria a modulação da forma como absorvem a luz, a sua condutividade eléctrica, condutividade térmica e outras qualidades. A palavra straintronics, que poderia ser traduzida como "tensiotrónica", foi cunhada para descrever o estudo e a aplicação deste fenómeno.
Em trabalhos teóricos recentes, realizados em conjunto com Maurice Oliva-Leyva do Instituto de Investigação de Materiais da UNAM, analisámos o efeito das ondas sonoras sobre o comportamento electrónico do grafeno. Os nossos resultados, publicados no Journal of Physics: Matéria Condensada, sugerem a possibilidade de utilizar deformações mecânicas para colimar os electrões no material, ou seja, para gerar um feixe que se propaga numa determinada direcção. A descoberta é um primeiro passo para manipular os electrões no grafeno utilizando ondas sonoras e abre a porta a várias aplicações.
Electrões "relativistas" e ondas electromagnéticas
Os electrões em grafeno comportam-se de forma muito diferente dos seus congéneres em materiais tridimensionais. Num semicondutor tridimensional, como o silício, a energia dos electrões é proporcional ao quadrado da sua velocidade. No grafeno, por outro lado, a energia é directamente proporcional à velocidade destas partículas. De um ponto de vista matemático, esta relação é análoga à satisfeita pelas partículas relativistas, ou seja, aquelas que se movem a velocidades muito próximas da velocidade da luz.
MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
Nov 10, 2021 | Control of graphene trough sound waves
https://rumble.com/voztzn-control-of-graphene-trough-sound-waves.html
Fragmento de LAQUINTA COLUMNA:
DIRECTO NOCTURNO DE LA QUINTA COLUMNA - PROGRAMA 178 - Nov 9, 2021: https://odysee.com/@laquintacolumna:8/DIRECTONOCTURNODELAQUINTACOLUMNA-PROGRAMA178-:7
ENTREVISTA AL DR. CAMPRA MADRID EN TORO TV - November 14, 2021
https://odysee.com/@laquintacolumna:8/ENTREVISTADR.CAMPRAENTOROTV12NOVIEMBRE2.021:b
Artigo:
Control del grafeno mediante sonido
https://www.investigacionyciencia.es/revistas/investigacion-y-ciencia/el-origen-de-la-tecnologa-709/control-del-grafeno-mediante-sonido-15378
Controlo do grafeno com som
Um estudo teórico sugere a possibilidade de utilizar ondas mecânicas para governar o comportamento dos electrões neste material bidimensional. A descoberta poderia encontrar aplicações na electrónica e na concepção de materiais inteligentes.
Nos últimos anos, os materiais de um átomo de espessura (bidimensionais) provocaram uma revolução na nanotecnologia. Eles apareceram pela primeira vez em 2004, quando Andre Geim e Konstantin Novoselov da Universidade de Manchester descobriram o grafeno, um material feito de monocamadas de carbono, que lhes valeu o Prémio Nobel da Física de 2010. Com o tempo, esta família expandiu-se para incluir silício (monocamadas de silício), fósforo (monocamadas de fósforo) e dicalcogenetos metálicos bidimensionais de transição (MoS2, NiSe2, etc.). Todos eles apresentam propriedades electrónicas, ópticas, químicas e mecânicas de grande interesse. Em particular, acredita-se que poderiam substituir o silício na electrónica no futuro. A capacidade de controlar o comportamento dos electrões nestes materiais é de interesse fundamental.
O grafeno foi apelidado de "material maravilhoso": é o mais conhecido condutor de electricidade e calor, e combina a leveza do grafite com a resistência do diamante. Esta resistência à deformação mecânica explica-se pela resistência das ligações entre os seus átomos de carbono, que estão dispostos numa estrutura hexagonal em forma de favo de mel. Um material sólido típico pode esticar-se até 3 por cento do seu comprimento. O grafeno, por outro lado, estende-se até 23 por cento. Além disso, esta deformação é elástica: quando a força que a provoca desaparece, ela volta à sua forma original. Por outro lado, o seu comprimento aumenta proporcionalmente à força da deformação; por outras palavras, comporta-se como uma mola, um sistema mecânico que os físicos conhecem muito bem.
As deformações do grafeno geram todo o tipo de alterações no comportamento dos seus electrões. Isto levou à ideia de desenvolver materiais "inteligentes" que, de uma forma controlada, modificam as suas propriedades electrónicas de acordo com a tensão aplicada. Em princípio, isto permitiria a modulação da forma como absorvem a luz, a sua condutividade eléctrica, condutividade térmica e outras qualidades. A palavra straintronics, que poderia ser traduzida como "tensiotrónica", foi cunhada para descrever o estudo e a aplicação deste fenómeno.
Em trabalhos teóricos recentes, realizados em conjunto com Maurice Oliva-Leyva do Instituto de Investigação de Materiais da UNAM, analisámos o efeito das ondas sonoras sobre o comportamento electrónico do grafeno. Os nossos resultados, publicados no Journal of Physics: Matéria Condensada, sugerem a possibilidade de utilizar deformações mecânicas para colimar os electrões no material, ou seja, para gerar um feixe que se propaga numa determinada direcção. A descoberta é um primeiro passo para manipular os electrões no grafeno utilizando ondas sonoras e abre a porta a várias aplicações.
Electrões "relativistas" e ondas electromagnéticas
Os electrões em grafeno comportam-se de forma muito diferente dos seus congéneres em materiais tridimensionais. Num semicondutor tridimensional, como o silício, a energia dos electrões é proporcional ao quadrado da sua velocidade. No grafeno, por outro lado, a energia é directamente proporcional à velocidade destas partículas. De um ponto de vista matemático, esta relação é análoga à satisfeita pelas partículas relativistas, ou seja, aquelas que se movem a velocidades muito próximas da velocidade da luz.
MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
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