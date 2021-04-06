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ΨΙΘΥΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ © ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΩΣΤΑΚΗ
ACADEMY OF INNER LIGHT
ACADEMY OF INNER LIGHT
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22 views • April 06, 2021
Ο Όμιλος για την UNESCO Τεχνών Λόγου και Επιστημών Ελλάδος
σε συνεργασία με τις Λέσχες Πολιτισμού Δήμου Λάρισας, τον
Σύνδεσμο Γραμμάτων και Τεχνών Θεσσαλίας και το Πολιτιστικό
Κέντρο Εκπαιδευτικών Ν. Λάρισας διοργάνωσε την Μουσικοποιητική βραδιά: «Με τη γραφίδα των ποιητών» την Δευτέρα 13 Μαΐου 2019 και ώρα 19:00 στην αίθουσα «Ρήγας Φεραίος» - Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Στην εκδήλωση συμμετείχε και η ενορατική συγγραφέας και ποιήτρια Κατερίνα Κωστάκη με το ποίημα της "Ψίθυροι του
Σύμπαντος".
Το ποίημα απήγγειλε η Πρόεδρος του Ομίλου για την UNESCO ΤΛΕΕ Κα Νίνα Διακοβασίλη.

Η Κατερίνα Κωστάκη είναι ενορατική συγγραφέας, ποιήτρια, θεραπεύτρια, μέντορας, Blogger, Youtuber και ομιλήτρια στις Live
εκπομπές της στην κλειστή ομάδα της στο FACEBOOK (ACADEMY OF INNER LIGHT) & στο κανάλι της στο YOUTUBE με τίτλο ΟΝΕΙΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ RELOADED" (Κάθε Σάββατο στις 11 μμ).
Δημιουργός της Διεθνούς Διαδικτυακής Κοινότητας ACADEMY
OF INNER LIGHT.
Έχει εκδόσει 8 βιβλία, 5 ελληνικά και 3 αγγλικά, όλα διαθέσιμα στο AMAZON και άλλα διαδικτυακά βιβλιοπωλεία.

WEBPAGES/BLOGS

AMAZON PAGE:https://www.amazon.com/Katerina-kostaki/e/B005VBDUI2
FACEBOOK PROFESSIONAL PAGE:
http://www.facebook.com/authorkaterinakostaki
FACEBOOK CLOSED GROUP
(ACADEMY OF INNER LIGHT):http://www.facebook.com/groups/academyofinnerlight
FACEBOOK PAGE:
http://www.facebook.com/academyofinnerlight
FACEBOOK PROFILE:
http://www.facebook.com/katerinakostaki
TWITTER:http://www.twitter.com/katerinakostaki
YOUTUBE:http://www.youtube.com/user/katerinakostaki1966
LINKEDIN:https://www.linkedin.com/in/katerinakostaki
INSTAGRAM:
http://www.instagram.com/katerina_kostaki_official
WEBPAGE:http://KaterinaKostaki.wixsite.com/academyofinnerlight
BLOG1:http://endlesslifejourney.blogspot.com
BLOG2:http://www.academyofinnerlight.com
e-mail:[email protected]
Keywords
spiritualitygratitudehopeearth changeskaterina kostakiacademy of inner lightcosmic changesspiritual teachings
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