ΨΙΘΥΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ © ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΩΣΤΑΚΗ

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σε συνεργασία με τις Λέσχες Πολιτισμού Δήμου Λάρισας, τον
Σύνδεσμο Γραμμάτων και Τεχνών Θεσσαλίας και το Πολιτιστικό
Κέντρο Εκπαιδευτικών Ν. Λάρισας διοργάνωσε την Μουσικοποιητική βραδιά: «Με τη γραφίδα των ποιητών» την Δευτέρα 13 Μαΐου 2019 και ώρα 19:00 στην αίθουσα «Ρήγας Φεραίος» - Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Στην εκδήλωση συμμετείχε και η ενορατική συγγραφέας και ποιήτρια Κατερίνα Κωστάκη με το ποίημα της "Ψίθυροι του
Σύμπαντος".
Το ποίημα απήγγειλε η Πρόεδρος του Ομίλου για την UNESCO ΤΛΕΕ Κα Νίνα Διακοβασίλη.
Η Κατερίνα Κωστάκη είναι ενορατική συγγραφέας, ποιήτρια, θεραπεύτρια, μέντορας, Blogger, Youtuber και ομιλήτρια στις Live
εκπομπές της στην κλειστή ομάδα της στο FACEBOOK (ACADEMY OF INNER LIGHT) & στο κανάλι της στο YOUTUBE με τίτλο ΟΝΕΙΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ RELOADED" (Κάθε Σάββατο στις 11 μμ).
Δημιουργός της Διεθνούς Διαδικτυακής Κοινότητας ACADEMY
OF INNER LIGHT.
Έχει εκδόσει 8 βιβλία, 5 ελληνικά και 3 αγγλικά, όλα διαθέσιμα στο AMAZON και άλλα διαδικτυακά βιβλιοπωλεία.
WEBPAGES/BLOGS
AMAZON PAGE:https://www.amazon.com/Katerina-kostaki/e/B005VBDUI2
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(ACADEMY OF INNER LIGHT):http://www.facebook.com/groups/academyofinnerlight
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