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12.09.2023 Что значит «бракованная» зима? (Выпуск №268. Часть 2 (2))
Vera77
Vera77
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4266 views • September 12, 2023

brighteon.com Часть 1 https://www.brighteon.com/adbfaa03-2c16-4fd0-9dd8-518725db6c3c


brighteon.com Часть 2 https://www.brighteon.com/d72b42cf-469c-4fb9-a458-cc4576dc78c5
ru.vera77.com Часть 1 http://ru.vera77.com/article/12092023-chto-znachit-brakovannaya-zima-vypusk-268-chast-2-1
ru.vera77.com Часть 2 http://ru.vera77.com/article/12092023-chto-znachit-brakovannaya-zima-vypusk-268-chast-2-2
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Часть 1

00:23 https://pogoda.mail.ru/news/57678497/?from_maillist=daily_main Россиян предупредили о «бракованной» зиме

07:09 https://www.youtube.com/watch?v=DlKu0MofIjs Всё что нужно знать про глобальное потепление

09:59 https://www.brighteon.com/e54b6e80-7b1d-4506-930d-f96fbf5ddc48 Закупка продуктов на 1 год Выживания

13:40 https://finance.mail.ru/2023-09-01/mfc-v-rossii-stolknulis-s-naplyvom-zhelayuschih-otkazatsya-ot-biometrii-57642353/?from_maillist=daily_main МФЦ в России столкнулись с наплывом желающих отказаться от биометрии

18:17 https://www.youtube.com/watch?v=ZlCah_s5t4U Биометрия: отказываться или нет?

28:09 https://www.youtube.com/watch?v=SaX5t72KJoc ШОКИРУЮЩЕЕ ОТКРОВЕНИЕ СТАРЦА САВВЫ

32:59 https://www.youtube.com/watch?v=9voAq4k1xLo ЕСЛИ ВСЕ-ТАКИ ВЗОРВУТ... О ПЕЧАТИ АНТИХРИСТА И СЕКРЕТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕДАЧИ ИНТЕРНЕТА

37:33 https://www.youtube.com/watch?v=MjKNjMQp3-8 Опасность биометрии, ИНН

47:24 https://www.gorodperm.ru/actions/blagoustroyasto/city_look_news/2021/03/54787-id/ В Перми демонтировали незаконно размещенную вышку связи

47:50 https://yandex.ru/video/preview/12985261747241097546 Власти обязали собственника демонтировать вышку связи

50:12 https://yandex.ru/video/preview/8826465284219172272 В Ленобласти демонтировали незаконную вышку сотовой связи

53:43 https://3rm.info/main/93119-delo-doshlo-do-satanizma-obraschenie-k-vracham-doktoram-i-medicinskim-sotrudnikam-himik-genetik-elena-kirichenko-video.html ДЕЛО ДОШЛО ДО САТАНИЗМА

1:05:26 https://www.youtube.com/watch?v=ys8Vv1LOwcw КАК ВЫ БУДЕТЕ ОТДАВАТЬ ДОЛГ?! О САМОЙ ЛЕГКОЙ ЗАПОВЕДИ

1:22:43 ИНТИМНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В БРАКЕ по учению Нового Завета. Священник Валерий Сосковец https://www.youtube.com/watch?v=Z6kZqvwXpw8

1:36:03 https://news.mail.ru/politics/57751835/?from_maillist=daily_main Путин призвал жителей России принять участие в выборах

Часть 2

00:00 https://www.youtube.com/watch?v=DiKQzl11ILA Дивовижну історію мучеників Флора і Лавра розповів Предстоятель

16:04 https://news.mail.ru/politics/57676917/?from_maillist=daily_main Польша начала выдавать Украине мужчин

19:45 https://www.youtube.com/watch?v=wIgOuqBuCnE Психологический Эксперимент Милгрэма

31:59 https://www.youtube.com/watch?v=20ITVo8eS-c Нас разводят

43:01 https://www.youtube.com/watch?v=C3c8FgZXSKA Травку легализуют, а овощи запретят

49:26 https://yandex.ru/video/preview/10144291064603896116 Олигарх за решеткой

55:19 https://www.youtube.com/watch?v=15kbvRLLA-U Почему Александр III выгнал всех евреев из Москвы

59:24 https://www.youtube.com/watch?v=-bzhXopvGvw Информация русских военнопленных шокировала Дмитрия Гордона

1:10:17 https://www.youtube.com/watch?v=ZdUyexNklWc&t=0s Неожиданный взгляд на защиту русских Донбасса

1:15:43 https://www.youtube.com/watch?v=lYtFVdKuPRk Пригожин жив, здоров

1:18:34 https://3rm.info/main/92943-armija-bolshe-terpet-ne-budet-sv0-nachinaetsja-protiv-kremlja-putin-razrushal-armiju-vse-gody-general-ivashov-video.html АРМИЯ БОЛЬШЕ ТЕРПЕТЬ НЕ БУДЕТ

1:22:05 https://www.youtube.com/watch?v=ZEjPS1IcgFI Библия. 1-я Книга Царств. Ветхий Завет

1:36:22 https://www.youtube.com/watch?v=HoCw0Fc395Y Что говорят люди. Киев сегодня

1:47:18 https://www.youtube.com/watch?v=9VHb-6g1BqE рассказал правду о масонах

1:52:34 https://www.youtube.com/watch?v=X7EzTFcQv9o Скоро 3 мировая война

1:55:59 https://www.youtube.com/watch?v=w8wEIZnTASw Я Господа видел!

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