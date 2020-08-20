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Anarchia: Caos Totale...o VERO Ordine Mondiale?
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33 views • August 20, 2020
"Problema-Comprensione-Soluzione" Episodio n. 18 | Con Mark Devlin, Ivan Oyola & Nathan Riddett.
22 Novembre, anniversario dell'uccisione di Kennedy e delle morti di Aldous Huxley e C.S. Lewis - In ricordo del ricercatore Dave McGowan - Anarchia: definizione esatta del termine - Anarchia NON significa "senza regole" - Offuscamento di termini e concetti ad opera dei controllori della società per confondere le persone e fargli temere la Vera Libertà - Strategie di Controllo Mentale messe in atto dal "Potere" -- Definizione di che cos'è veramente un Diritto - "Non Fare del Male, Ma Non Fartelo Fare (Do No Harm, But Take No Shit)" - Vivere in condizione di Anarchia: dove sta il trucco? Apprendere la Legge Morale, o Legge Naturale - I 2 Pilastri dell'Illuminazione: Principio di Non Aggressione & Principio di Autodifesa - Popolazione armata: differenze tra USA e Europa - Come gli Europei non comprendano la correlazione tra possesso di armi e difesa dei propri Diritti - Diritto di possedere e portare armi - La presenza in Natura dell'Autodifesa - Distacco dell'umanità dalla Natura - Bisogno urgente di unità tra coloro che si definiscono "anarchici" - Divisione tra "correnti" anarchiche come tattica "divide et impera" messa in atto dal Sistema - Una sola Anarchia: vivere nel rispetto della Legge Naturale, non causare danno o perdita agli altri - Il concetto di "Proprietà" - Libero Dominio & Saggio Dominio - Anarchia come Agapè (Amore verso il Vero e il Giusto) - C'è posto per il denaro in una società veramente libera (cioè anarchica)? - Controllo su sé stessi e Responsabilità personale - Monarchia & Anarchia: una dev'essere INTERIORE, per poter avere l'altra all'ESTERNO.
L'Universo viene regolato da Leggi non create dall'Uomo. Egli deve solo riconoscerle, e poi vivere in accordo con esse...
Mark Devlin: https://djmarkdevlin.blogspot.com/
https://www.youtube.com/channel/UC14S_Iw7uaEze614b46EEAg
https://www.spreaker.com/user/markdevlin
Ivan Oyola: https://www.freeyourmindaz.com/
https://www.youtube.com/channel/UCvpKuQTPkg9PMzy5QVimzVQ
Nathan Riddett: https://www.youtube.com/channel/UCp8Ws5rVKRfbKL6Cp4kSWvg
Intro: Noir Deco, "Escape With Snake Plissken"
Outro: DISL Automatic, "Revolution of Self"
Sapere senza Fare (o SMETTERE di Fare...) non è Potere...
22 Novembre, anniversario dell'uccisione di Kennedy e delle morti di Aldous Huxley e C.S. Lewis - In ricordo del ricercatore Dave McGowan - Anarchia: definizione esatta del termine - Anarchia NON significa "senza regole" - Offuscamento di termini e concetti ad opera dei controllori della società per confondere le persone e fargli temere la Vera Libertà - Strategie di Controllo Mentale messe in atto dal "Potere" -- Definizione di che cos'è veramente un Diritto - "Non Fare del Male, Ma Non Fartelo Fare (Do No Harm, But Take No Shit)" - Vivere in condizione di Anarchia: dove sta il trucco? Apprendere la Legge Morale, o Legge Naturale - I 2 Pilastri dell'Illuminazione: Principio di Non Aggressione & Principio di Autodifesa - Popolazione armata: differenze tra USA e Europa - Come gli Europei non comprendano la correlazione tra possesso di armi e difesa dei propri Diritti - Diritto di possedere e portare armi - La presenza in Natura dell'Autodifesa - Distacco dell'umanità dalla Natura - Bisogno urgente di unità tra coloro che si definiscono "anarchici" - Divisione tra "correnti" anarchiche come tattica "divide et impera" messa in atto dal Sistema - Una sola Anarchia: vivere nel rispetto della Legge Naturale, non causare danno o perdita agli altri - Il concetto di "Proprietà" - Libero Dominio & Saggio Dominio - Anarchia come Agapè (Amore verso il Vero e il Giusto) - C'è posto per il denaro in una società veramente libera (cioè anarchica)? - Controllo su sé stessi e Responsabilità personale - Monarchia & Anarchia: una dev'essere INTERIORE, per poter avere l'altra all'ESTERNO.
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