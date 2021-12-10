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IFQ78 - Émission #78 du 9 décembre 2021 avec Philippe Bobola
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11 views • December 10, 2021
9 décembre 2021 : https://odysee.com/@Chloe_F:b/Infoenquestions78:f
Chloé F. : https://odysee.com/@Chloe_F:b
Description d'origine :
Liens de téléchargement de la vidéo sur les morts du vaccin, en onze langues :— https://formations.emergences.net/C0VlD-lNF0
Dans cette 78e édition de votre émission hebdomadaire, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Philippe Bobola, docteur en physique, biologiste, anthropologue et psychanalyste. Philippe Bobola est également membre de l’académie AAAS (American Association for the Advancement of Science) et de l’American Chemical Society, de l’Académie Européenne des Sciences des Arts et des Lettres et de l’Académie des Sciences de Lausanne.
Il nous parlera de l'imposture du "réchauffement climatique".
Une lecture de l'épidémie du Covid-19 par le Dr. Philippe Bobola (avec fond musical) : https://www.youtube.com/watch?v=-0dnS87BnqU
L’émission hebdomadaire « l'info en QuestionS » est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Le but de l'émission « l'info en QuestionS » est également d'inviter des experts, des scientifiques et professionnels dans différents domaines afin qu'ils répondent aux questions des citoyens. Notre équipe est à géométrie variable, en fonction des disponibilités de chacun-e.
Les coordonnées de l’équipe :
👉 JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
Chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Chaîne publique : https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
Site officiel : https://jeanjacquescrevecoeur.com
Solidarita : https://solidarita.net
Odysee : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
Twitch : https://www.twitch.tv/jeanjacquescrevecoeur
DLive : https://dlive.tv/J-Jacques.Crevecoeur
Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@jean-jacques-crevecoeur
👉 SALIM LAÏBI :
Facebook : https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
et : https://www.facebook.com/LeLibrePenseur.org/
Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org/
Odysee : https://odysee.com/@LeLibrePenseur.org:2
Telegram : https://t.me/Salim_Laibi_LLP
Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@leLibrePenseurOrg
Twitch : https://www.twitch.tv/salim_laibi_llp
👉 TAL SCHALLER :
Blog de Tal : https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/
👉 SOPHIE MEULEMANS :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
Site officiel : Initiative Citoyenne : http://initiativecitoyenne.be/
👉 CHLOÉ FRAMMERY :
Odysee : https://odysee.com/@Chloe_F:b
Rumble : https://rumble.com/user/ChloeFra
Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@ChloeFrammery
Twitter : https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09
Instagram : https://www.instagram.com/chloe_frammery/
Facebook : https://www.facebook.com/chloe.fra.9
VK : https://m.vk.com/id665557322
Telegram - Fil d’info : https://t.me/chloefinfosofficiel
👉 MURIEL HUBIN :
Facebook Muriel : https://www.facebook.com/hubmu2
Facebook Essentiel : https://www.facebook.com/Muriel-Hubin-Essentiel-110284841350947
Youtube : https://youtube.com/user/hubmu2
Site officiel : https://www.murielhubinessentiel.be/
■ Sources Chloé :
• Présentation "Le climat en QuestionS" :
http://gerardscheller.ch/Presentation_IEQ78-Changement_climatique.pptx
• PDF :
http://gerardscheller.ch/Presentation_IEQ78-Changement_climatique.pdf
• Bill Gates et la réduction du CO2 et de la population de 10-15% grâce aux nouveaux vaccins - 18.02.210 [3:56] : https://www.youtube.com/watch?v=JaF-fq2Zn7I
• Site de Breakthrough Energy : https://www.breakthroughenergy.org/
• Site de Breakthrough Energy, supprimer le carbone : https://www.breakthroughenergy.org/us-policy-overview/carbon-removal
• Investisseurs de Breakthrough Energy : https://www.breakthroughenergy.org/investing-in-innovation/bev-board-and-investors
• Article sur Carlyle "Quand la fuite de la famille Ben Laden passait par Genève: le récit du vol qui embarrasse Bush" : https://www.letemps.ch/suisse/fuite-famille-ben-laden-passait-geneve-recit-vol-embarrasse-bush
• Brevet "Méthode d'entreprise de géo-ingénierie utilisant des crédits de contrepoids de carbone" - 2012 https://patents.google.com/patent/US20120117003A1/en
• 8 prédictions du WEF pour 2030 : https://www.weforum.org/agenda/2016/11/8-predictions-for-the-world-in-2030/
• Klaus Schwab : "2021 est une année critique pour restaurer la confiance, un concept décliné autour de trois C : Covid, Climat, Coopération" https://www.leparisien.fr/economie/forum-de-davos-le-president-xi-jinping-et-la-chine-en-tetes-d-affiche-18-01-2021-8419874.php
• Site du WEF "Nous sommes à un moment charnière en ce qui concerne le réchauffement climatique." https://www.weforum.org/agenda/2020/09/emissions-fell-during-lockdown-keep-that-way/
Suite des sources de Chloé sur le lien d'origine : https://odysee.com/@Chloe_F:b/Infoenquestions78:f
Chloé F. : https://odysee.com/@Chloe_F:b
Description d'origine :
Liens de téléchargement de la vidéo sur les morts du vaccin, en onze langues :— https://formations.emergences.net/C0VlD-lNF0
Dans cette 78e édition de votre émission hebdomadaire, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Philippe Bobola, docteur en physique, biologiste, anthropologue et psychanalyste. Philippe Bobola est également membre de l’académie AAAS (American Association for the Advancement of Science) et de l’American Chemical Society, de l’Académie Européenne des Sciences des Arts et des Lettres et de l’Académie des Sciences de Lausanne.
Il nous parlera de l'imposture du "réchauffement climatique".
Une lecture de l'épidémie du Covid-19 par le Dr. Philippe Bobola (avec fond musical) : https://www.youtube.com/watch?v=-0dnS87BnqU
L’émission hebdomadaire « l'info en QuestionS » est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Le but de l'émission « l'info en QuestionS » est également d'inviter des experts, des scientifiques et professionnels dans différents domaines afin qu'ils répondent aux questions des citoyens. Notre équipe est à géométrie variable, en fonction des disponibilités de chacun-e.
Les coordonnées de l’équipe :
👉 JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
Chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Chaîne publique : https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
Site officiel : https://jeanjacquescrevecoeur.com
Solidarita : https://solidarita.net
Odysee : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
Twitch : https://www.twitch.tv/jeanjacquescrevecoeur
DLive : https://dlive.tv/J-Jacques.Crevecoeur
Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@jean-jacques-crevecoeur
👉 SALIM LAÏBI :
Facebook : https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
et : https://www.facebook.com/LeLibrePenseur.org/
Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org/
Odysee : https://odysee.com/@LeLibrePenseur.org:2
Telegram : https://t.me/Salim_Laibi_LLP
Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@leLibrePenseurOrg
Twitch : https://www.twitch.tv/salim_laibi_llp
👉 TAL SCHALLER :
Blog de Tal : https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/
👉 SOPHIE MEULEMANS :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
Site officiel : Initiative Citoyenne : http://initiativecitoyenne.be/
👉 CHLOÉ FRAMMERY :
Odysee : https://odysee.com/@Chloe_F:b
Rumble : https://rumble.com/user/ChloeFra
Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@ChloeFrammery
Twitter : https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09
Instagram : https://www.instagram.com/chloe_frammery/
Facebook : https://www.facebook.com/chloe.fra.9
VK : https://m.vk.com/id665557322
Telegram - Fil d’info : https://t.me/chloefinfosofficiel
👉 MURIEL HUBIN :
Facebook Muriel : https://www.facebook.com/hubmu2
Facebook Essentiel : https://www.facebook.com/Muriel-Hubin-Essentiel-110284841350947
Youtube : https://youtube.com/user/hubmu2
Site officiel : https://www.murielhubinessentiel.be/
■ Sources Chloé :
• Présentation "Le climat en QuestionS" :
http://gerardscheller.ch/Presentation_IEQ78-Changement_climatique.pptx
• PDF :
http://gerardscheller.ch/Presentation_IEQ78-Changement_climatique.pdf
• Bill Gates et la réduction du CO2 et de la population de 10-15% grâce aux nouveaux vaccins - 18.02.210 [3:56] : https://www.youtube.com/watch?v=JaF-fq2Zn7I
• Site de Breakthrough Energy : https://www.breakthroughenergy.org/
• Site de Breakthrough Energy, supprimer le carbone : https://www.breakthroughenergy.org/us-policy-overview/carbon-removal
• Investisseurs de Breakthrough Energy : https://www.breakthroughenergy.org/investing-in-innovation/bev-board-and-investors
• Article sur Carlyle "Quand la fuite de la famille Ben Laden passait par Genève: le récit du vol qui embarrasse Bush" : https://www.letemps.ch/suisse/fuite-famille-ben-laden-passait-geneve-recit-vol-embarrasse-bush
• Brevet "Méthode d'entreprise de géo-ingénierie utilisant des crédits de contrepoids de carbone" - 2012 https://patents.google.com/patent/US20120117003A1/en
• 8 prédictions du WEF pour 2030 : https://www.weforum.org/agenda/2016/11/8-predictions-for-the-world-in-2030/
• Klaus Schwab : "2021 est une année critique pour restaurer la confiance, un concept décliné autour de trois C : Covid, Climat, Coopération" https://www.leparisien.fr/economie/forum-de-davos-le-president-xi-jinping-et-la-chine-en-tetes-d-affiche-18-01-2021-8419874.php
• Site du WEF "Nous sommes à un moment charnière en ce qui concerne le réchauffement climatique." https://www.weforum.org/agenda/2020/09/emissions-fell-during-lockdown-keep-that-way/
Suite des sources de Chloé sur le lien d'origine : https://odysee.com/@Chloe_F:b/Infoenquestions78:f
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