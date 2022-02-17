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Ζωντανή ομιλία π. Θεόδωρου Ζήση με θέμα: "Χριστιανική αντιμετώπιση του πόνου και των θλίψεων"
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59 views • February 17, 2022
Ζωντανή ομιλία π. Θεόδωρου Ζήση με θέμα: "Χριστιανική αντιμετώπιση του πόνου και των θλίψεων"
Στα πλαίσια της σειράς εκδηλώσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022, στις 7:00 μμ. ο πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης ΟΜ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ θα μιλήσει με θέμα: "Χριστιανική αντιμετώπιση του πόνου και των θλίψεων"
Θα προβληθεί διαδικτυακά, χωρίς τη φυσική παρουσία λαού στον χώρο μετάδοσης, λόγω των μέτρων και των περιορισμών πού ανακοίνωσε η Κυβέρνηση σε σχέση με τόν Κορωνοϊό.
Θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Ορθοδοξία» του «Ορθοδόξου Χριστιανικού Συλλόγου Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής», στη Μοναστηρίου 183, 2ος όροφος – Τηλέφωνο επικοινωνίας του συλλόγου: 2310 515786 - https://agiosiosif.gr
Στα πλαίσια της σειράς εκδηλώσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022, στις 7:00 μμ. ο πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης ΟΜ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ θα μιλήσει με θέμα: "Χριστιανική αντιμετώπιση του πόνου και των θλίψεων"
Θα προβληθεί διαδικτυακά, χωρίς τη φυσική παρουσία λαού στον χώρο μετάδοσης, λόγω των μέτρων και των περιορισμών πού ανακοίνωσε η Κυβέρνηση σε σχέση με τόν Κορωνοϊό.
Θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Ορθοδοξία» του «Ορθοδόξου Χριστιανικού Συλλόγου Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής», στη Μοναστηρίου 183, 2ος όροφος – Τηλέφωνο επικοινωνίας του συλλόγου: 2310 515786 - https://agiosiosif.gr
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