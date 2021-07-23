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GLOBÁLIS FELMELEGEDÉS EGY ÁTVERÉS, AKÁR A COVID!
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10 views • July 23, 2021
"EXTRÉM IDŐJÁRÁS OKA: A KLÍMA MANIPULÁCIÓ TŐZSDE TERMÉKKÉ VÁLT!
A károsanyag kibocsájtás MEGVÁSÁROLHATÓ - így manipulálható üzletág!
NEM A CO2 az üvegházhatás oka!
A globális klímaváltozás ALAPVETŐEN NEM AZ EMBER miatt történik és ELEVE NEM DRASZTIKUS, HENEM A FÖLD középhőmérséklete fel-le változik.
AZ EMBER MESTERSÉGESEN KÉPES manipulálni az időjárást, de csak idei-óráig: HAARP ionoszféra manipuláció elektromossággal! Tesla: Az elektromos áramért SENKINEK NEM KELLENE FIZETNIE!
A GYÓGYSZERGYÁRAK úgy harcolnak az egésszégért, ahogy a FEGYVERGYÁRAK a békéért! CHEMTRAIL: NEHÉZFÉMEK légkörbe permetezése - hivatalosan ELISMERTÉK, hogy ezt a mérgezést NAPJAINKIG végzik!"
A károsanyag kibocsájtás MEGVÁSÁROLHATÓ - így manipulálható üzletág!
NEM A CO2 az üvegházhatás oka!
A globális klímaváltozás ALAPVETŐEN NEM AZ EMBER miatt történik és ELEVE NEM DRASZTIKUS, HENEM A FÖLD középhőmérséklete fel-le változik.
AZ EMBER MESTERSÉGESEN KÉPES manipulálni az időjárást, de csak idei-óráig: HAARP ionoszféra manipuláció elektromossággal! Tesla: Az elektromos áramért SENKINEK NEM KELLENE FIZETNIE!
A GYÓGYSZERGYÁRAK úgy harcolnak az egésszégért, ahogy a FEGYVERGYÁRAK a békéért! CHEMTRAIL: NEHÉZFÉMEK légkörbe permetezése - hivatalosan ELISMERTÉK, hogy ezt a mérgezést NAPJAINKIG végzik!"
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