GLOBÁLIS FELMELEGEDÉS EGY ÁTVERÉS, AKÁR A COVID!

"EXTRÉM IDŐJÁRÁS OKA: A KLÍMA MANIPULÁCIÓ TŐZSDE TERMÉKKÉ VÁLT!

A károsanyag kibocsájtás MEGVÁSÁROLHATÓ - így manipulálható üzletág!

NEM A CO2 az üvegházhatás oka!

A globális klímaváltozás ALAPVETŐEN NEM AZ EMBER miatt történik és ELEVE NEM DRASZTIKUS, HENEM A FÖLD középhőmérséklete fel-le változik.

AZ EMBER MESTERSÉGESEN KÉPES manipulálni az időjárást, de csak idei-óráig: HAARP ionoszféra manipuláció elektromossággal! Tesla: Az elektromos áramért SENKINEK NEM KELLENE FIZETNIE!

A GYÓGYSZERGYÁRAK úgy harcolnak az egésszégért, ahogy a FEGYVERGYÁRAK a békéért! CHEMTRAIL: NEHÉZFÉMEK légkörbe permetezése - hivatalosan ELISMERTÉK, hogy ezt a mérgezést NAPJAINKIG végzik!"