España: quieren echar a la gente del campo

Se están prohibiendo las prácticas ancestrales con las que se ha mantenido siempre el campo limpio libre de incendios y plagas.

Por eso los incendios proliferan. No es casualidad...

Es el plan de la Agenda 2030 para transformar España en la "BATERÍA ELÉCTRICA" de Europa. España tiene muchas horas de sol y mucho terreno para instalar placas solares , pero claro, primero hay que arruinar y echar a la gente de campo, sobre todo a los pocos agricultores y ganaderos que se resisten a abandonar sus tierras.

Por eso están quemando España https://www.lavanguardia.com/vida/20180922/451961201853/la-nueva-ley-del-suelo-permitira-recalificar-y-construir-en-terrenos-quemados.html



Extracto del video del canal de Youtube de Feli Martín Crespo https://youtu.be/EZxcrktUfL4



