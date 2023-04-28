España: quieren echar a la gente del campo

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Se están prohibiendo las prácticas ancestrales con las que se ha mantenido siempre el campo limpio libre de incendios y plagas.
Por eso los incendios proliferan. No es casualidad...
Es el plan de la Agenda 2030 para transformar España en la "BATERÍA ELÉCTRICA" de Europa. España tiene muchas horas de sol y mucho terreno para instalar placas solares , pero claro, primero hay que arruinar y echar a la gente de campo, sobre todo a los pocos agricultores y ganaderos que se resisten a abandonar sus tierras.
Por eso están quemando España https://www.lavanguardia.com/vida/20180922/451961201853/la-nueva-ley-del-suelo-permitira-recalificar-y-construir-en-terrenos-quemados.html
Extracto del video del canal de Youtube de Feli Martín Crespo https://youtu.be/EZxcrktUfL4