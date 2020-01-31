Δρ. Χάμερ - Συζήτηση για το θαυματουργό τραγούδι και το σχετικό βιβλίο 'Η φοιτήτριά μου'

Τον Φεβρουάριο του 2012, ο Dr. Hamer δημοσίευσε το νέο του βιβλίο με τίτλο “Οι αρχαϊκές μελωδίες”. Αφορμή αποτέλεσε η προ ετών ανακάλυψη της Ιταλίδας καθηγήτριας μουσικής Giovanna Conti, ότι ορισμένα κλασικά έργα μεγάλων μουσικών, εκφράζουν τον 2ο Βιολογικό Φυσικό Νόμο του Dr. Hamer δηλαδή αυτόν της διφασικότητας των “ασθενειών” και ότι ένα τραγούδι που είχε γράψει ο ίδιος ο Χάμερ το 1976, εμφανίζει επίσης αυτή τη διφασικότητα εάν αναλυθεί μαθηματικώς.

Η Giovanna έγραψε κι αυτή βιβλίο σχετικά με την ανακάλυψή της, με τίτλο “Το βιολογικό νόημα της μουσικής” (στα αγγλικά: "The biological meaning of Music" και στα ιταλικά: "Per una Musica biologicamente sensata").

Λίγο καιρό μετά την έκδοση του βιβλίου του Dr. Hamer, μία κοπελίτσα θεραπεύεται άμεσα από χρόνια βρογχίτιδα, ακούγοντας ηθελημένα και ακατάπαυστα επί τρία μερόνυχτα (!) το τραγούδι του Dr. Hamer. Αργότερα, εκατοντάδες άλλοι ασθενείς, ορισμένοι βαριά άρρωστοι, ανέφεραν παρόμοια θεραπευτικά αποτελέσματα.

Έτσι, το βιβλίο ξαναγράφτηκε από τον Dr. Hamer επαυξημένο (άνω των 300 σελίδων) υπό τον νέο τίτλο “Η φοιτήτριά μου” (12/2013) με λεπτομερείς αναφορές ασθενών που θεραπεύτηκαν ακούγοντας το τραγούδι.

Έξι μήνες αργότερα (6/2014) ακολουθεί νέα (!) επαυξημένη έκδοση, άνω των 700 σελίδων, με νέες παρατηρήσεις και καταγεγραμμένες περιπτώσεις! Το τραγούδι έδειχνε να έχει ανεξήγητες (θετικές) επιδράσεις και στις δύο φάσεις των Σημαινόντων Βιολογικών Ειδικών Προγραμμάτων οι οποίες επεξηγούνται στο βίντεο.



Σε αυτό το βίντεο περιγράφεται η ανακάλυψη που κατά τον Dr. Hamer αναμένεται να σώσει τις ζωές ακόμα περισσότερων ανθρώπων. Ας έχουμε κατά νου ότι στην Ελλάδα του 2010-2017++ (δηλαδή μέχρι το έτος που το βίντεο αναρτήθηκε για πρώτη φορά στα ελληνικά, σε κανάλι που λίγο μετά το "έκλεισαν"), ο αριθμός των λιγότερο ή περισσότερο εμφανώς νοσούντων ανθρώπων (ψυχικά ή/και σωματικά), αλλά και των θανάτων (καρδιακά επεισόδια κτλ) έχει εκτιναχθεί σε ύψη δίχως προηγούμενο, δίχως να διαφαίνεται ή να προβλέπεται οποιαδήποτε ύφεση.

Αν η “Γερμανική Θεραπευτική” (ως το 2010 ονομάζονταν “Γερμανική Νέα Ιατρική”), είναι σε θέση να βοηθήσει σε τέτοιον βαθμό, όπως αναφέρεται λεπτομερώς σε άλλα βίντεο, τότε αυτή η βοήθεια βελτιστοποιείται μέσω αυτού του τραγουδιού.

Με την δήλωσή ότι η μουσική μπορεί να έχει ωφέλιμες ή και σωτήριες επιδράσεις, τόσο στην Φάση Ενεργούς Σύγκρουσης, όσο και στην Θεραπευτική Φάση, ο Dr. Hamer ξεπερνάει και τον ίδιο του τον εαυτό, διότι τώρα παραδέχεται πλέον ευθέως ότι οι “ταλαντώσεις” (εδώ οι ηχητικές) έχουν επίδραση σε υγεία και αρρώστια, κάτι που είναι ήδη γνωστό, αν και όχι ευθέως αποδεδειγμένο και εξηγημένο.

Το τραγούδι δόθηκε δωρεάν από τον Dr. Hamer στους ασθενείς όλου του Κόσμου.





ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το βίντεο αυτό αποτελεί ένα πολύ ιδιαίτερο πλαίσιο της Γερμανικής Θεραπευτικής και ίσως το μοναδικό που είναι σημαντικά αμφιλεγόμενο για τον γράφοντα. Με δυο λόγια, είναι πολύ δύσκολο ακόμα και σε άτομα που γνωρίζουν πολύ καλά το επιστημονικό έργο του Δρ. Χάμερ να ενστερνιστούν αβασάνιστα τον ισχυρισμό ότι η μελωδία αυτού του τραγουδιού ανήκει σε εκείνες που μπορούν να επηρεάσουν τόσο αποτελεσματικά την πορεία μιας νόσου. Και φυσικά έχουμε πλέον και χτυπητά παραδείγματα που δεν έτυχαν της αναμενόμενης βελτίωσης (αν και κανείς φυσικά δεν είπε ότι αποτελεί πανάκεια).

Παρόλα αυτά, αν διαβάσει κανείς το ογκοδέστατο βιβλίο του Δρ. Χάμερ που περιγράφει αυτή την ανακάλυψη με πλήθος κλινικών περιπτώσεων, δεν μπορεί παρά να προβληματιστεί σημαντικά. Επιπλέον, στο βιβλίο ανακοινώνονται και νέες ανακαλύψεις που έχουν βασιστεί στην εμπειρία που αποκομίστηκε από την επίδραση αυτής της μελωδία σε ασθενείς.

Ο χρόνος θα δείξει αν οι ισχυρισμοί για την μελωδία αυτή είναι σωστοί, στον βαθμό που είναι και το υπόλοιπο έργο του ή αν ο Δρ. Χάμερ ήθελε να πετύχει κάτι διαφορετικό ή κάπως διαφορετικά μέσω αυτής της μελωδίας, στους πονηρούς καιρούς που ήξερε πολύ καλά ότι ζούμε...





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