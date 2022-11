POPULAR YOUTUBE PERSONALITY DESTROYED BY PFIZER VAXX INDUCED CANCER (LEUKEMIA) 💉💉💉

HojuSara ํ˜ธ์ฃผ์‚ฌ๋ผ





I actually got vaccinated in Korea about a week ago before it was even my age groups turn. I just uploaded a video on my experience and tips to get the leftover vaccines for those who live in Korea and want to get in early. Or even if youโ€™re just curious!

ํ™”์ด์ž ์ž”์—ฌ๋ฐฑ์‹ ์„ฑ๊ณต ๊ฟ€ํŒ ์•Œ๋ ค์ฃผ๋Š” ์™ธ๊ตญ์ธ ์—ฌ์ž 1์ฐจ ๋ฐฑ์‹ ์ ‘์ข ํ›„ ์†”์งํ›„๊ธฐ

์•ˆ๋ •ํ•˜์„ธ์š” ํ•œ๊ตญ ์‚ฌ๋ž‘ํ•˜๋Š” ํ˜ธ์ฃผ์‚ฌ๋ผ์ž ๋‹ˆ๋‹ค! ์š”์ฆ˜ ์˜์ƒ์ด ๋„ˆ๋ฌด ๋œธํ–ˆ์ฃ ? ์ œ๊ฐ€ ์‚ฌ์‹ค ์ž”์—ฌ๋ฐฑ์‹ ์˜ˆ์•ฝ์— ์„ฑ๊ณตํ•˜๊ณ ํ™”์ด์ž 1์ฐจ ์ ‘์ข ์„ ๋งž์•˜๋Š”๋ฐ์š”.1์ฐจ ํ™”์ด์ž ๋ฐฑ์‹ ์ ‘์ข ํ•˜๊ณ ๋‚˜์„œ๋Š” ๋„ˆ๋ฌด ํ”ผ๊ณคํ•˜๊ณ ์˜์ƒ ํŽธ์ง‘ ์ง‘์ค‘์ด ์–ด๋ ค์› ์–ด์š”. ๊ทธ๋ž˜์„œ ์†”์ง ํ›„๊ธฐ์™€ ์ž”์—ฌ ๋ฐฑ์‹ ์„ฑ๊ณตํ•˜๋Š” ๊ฟ€ํŒ์„ ์˜์ƒ์œผ๋กœ ๋‹ด์•„๋ดค์–ด์š”.์ €...

Got the whooping cough vaccine early last year back when I thought Iโ€™d be able to visit my baby niece and it hurt wayyy more that the covid vaccine.

4 days ago

์•ˆ๋ •์€ ์Šฌํ”„๋‹ˆ๊นŒ, ๋ฟ ํ• ๊ฒŒ์š”. ๋ฟ ! Since goodbyes are sad, let's say Bbyong instead. Bbyong!

How to Get Vaccinated Early in Korea || My Experience + Tips

youtube .com/watch?v=rjjyjyuDSA0

