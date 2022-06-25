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Пока шизофреники у власти — проблемы будут только наростать! А они будут до тех пор, пока этого будем заслуживать нераскаянностью и безверием!
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Да Будет Свет! Видео и Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac