Autorität beschränkt die Freiheit (Auszug aus Ep.141)

Rechtsvorschriften sind nur von Wert für diejenigen, die sie geschaffen haben und dies nur, weil die Kultur verlangt, dass du ihnen gehorchst. Die direkteste Einladung zur Tyrannei ist, wenn du dich für die Einhaltung der Rechtsvorschriften einsetzt, völlig unabhängig davon, was sie besagen. Sie werden zur perfekten Waffe gegen dich. Wer auch immer die Rechtsvorschriften kontrolliert, kontrolliert dich. Dein Wert wird dann am Ausmaß deines Gehorsams gemessen.

Schau die vollständige Sendung unter einer der folgenden Adressen:

https://odysee.com/@bannbrecher:a/141

https://www.bitchute.com/video/aPmohvE5m6wS

https://rumble.com/v795eo6-episode-141-tyrannei-das-ende-des-bsen-von-jeremy-locke-kapitel-3.html

https://youtu.be/peSsv2HhuXo

https://open.spotify.com/episode/65FxajDIyX7QEwfJNHtUJa?si=wNJFgW9DSuahMeUq5w1d8Q (Audio only)