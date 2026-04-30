Autorität beschränkt die Freiheit (Auszug aus Ep.141)

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Rechtsvorschriften sind nur von Wert für diejenigen, die sie geschaffen haben und dies nur, weil die Kultur verlangt, dass du ihnen gehorchst. Die direkteste Einladung zur Tyrannei ist, wenn du dich für die Einhaltung der Rechtsvorschriften einsetzt, völlig unabhängig davon, was sie besagen. Sie werden zur perfekten Waffe gegen dich. Wer auch immer die Rechtsvorschriften kontrolliert, kontrolliert dich. Dein Wert wird dann am Ausmaß deines Gehorsams gemessen.
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https://odysee.com/@bannbrecher:a/141
https://www.bitchute.com/video/aPmohvE5m6wS
https://rumble.com/v795eo6-episode-141-tyrannei-das-ende-des-bsen-von-jeremy-locke-kapitel-3.html
https://open.spotify.com/episode/65FxajDIyX7QEwfJNHtUJa?si=wNJFgW9DSuahMeUq5w1d8Q (Audio only)
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