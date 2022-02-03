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187) Estado Emergência Climática - continuar com o ambiente de fraude e genocídio
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62 views • February 03, 2022
Crédito ao Canal KuriakosTV:
02/02/2022 | ISTO É O POVO A FALAR ESPECIAL LEGISLATIVAS 2022 Entrevista Teresa de Melo Ribeiro Henrique Neto: https://youtu.be/7Lu-SARvKn4?t=2919
Isto não é por acaso:
O que se passou com a água da barragem que abastece Lisboa? Autarcas e empresários exigem explicações: https://cnnportugal.iol.pt/seca/eletricidade/o-que-se-passou-com-a-agua-da-barragem-que-abastece-lisboa-autarcas-e-empresarios-exigem-explicacoes/20220202/61fafc750cf21847f0a8d524
MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
02/02/2022 | ISTO É O POVO A FALAR ESPECIAL LEGISLATIVAS 2022 Entrevista Teresa de Melo Ribeiro Henrique Neto: https://youtu.be/7Lu-SARvKn4?t=2919
Isto não é por acaso:
O que se passou com a água da barragem que abastece Lisboa? Autarcas e empresários exigem explicações: https://cnnportugal.iol.pt/seca/eletricidade/o-que-se-passou-com-a-agua-da-barragem-que-abastece-lisboa-autarcas-e-empresarios-exigem-explicacoes/20220202/61fafc750cf21847f0a8d524
MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
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