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Kvällens galenskap 211221
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10 views • December 21, 2021
1. Med Denny Abrahamsson från Chiang Mai - Lite jul samtal
https://www.youtube.com/watch?v=99dvNOU6gb8
2. Hur mRNA-vaccin dödar celler i hjärta o hjärna - Vaccinforskare Ann-Cathrin Engwall i Swebbtv Vetenskap 48.
https://swebbtv.se/w/bAF47JDtn1Mo4QuuWuBtNM
3. Tågbiljetter beställda och betalda sedan två månader är plötsligt ogiltiga. SJ har ställt in tåget och meddelar via sms. Det känns som att Sverige håller på att bli ett u-land där ingenting går att räkna med längre.
https://samtiden.nu/2021/12/oj-mitt-tag-i-jul-ar-installt-ar-det-nat-i-sverige-som-fungerar-langre/
4. Enligt Folkhälsomyndigheten är vaccinpassen inte en tillräckligt effektiv åtgärd. Nu vill myndigheten se att det kombineras med andra åtgärder. ”Det medför att vaccinationsbevis behöver kombineras med andra smittskyddsåtgärder för att minska risken för smittspridning i tillräcklig utsträckning.
https://samnytt.se/folkhalsomyndigheten-vaccinpass-inte-tillrackligt/
5. Afghanistans akademiker i ett förtvivlat läge efter talibanernas övertagande. Kanske resebyrån på UD kan gripa in. Det lönar sig nog på sikt. Kanske finns några raketforskare.
https://www.nyatider.nu/afghanistans-akademiker-i-ett-fortvivlat-lage-efter-talibanernas-overtagande/
6. Lise Tamm, som är chef för riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet på åklagarmyndigheten, har blivit omplacerad, rapporterar SVT. Beslutet ska ha fått kritik internt, men Tamms chef Thomas Häggström säger till SVT att han inte kommenterar personalfrågor. Kanske klanledarna inte gillade henne.
https://nyheteridag.se/aklagare-som-knackte-gangen-omplaceras/
7. Björn Hammarskjöld, assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi skriver i ett brev till socialminister Lena Hallengren och Regeringen att de nya föreslagna vaccinationsbevisen strider mot den vetenskap och de lagar som redan existerar.
https://newsvoice.se/2021/12/lena-hallengren-regeringen/
8. Karl Lauterbach, hälsominister i den nya vänsterregeringen i Tyskland, vill att en tvångsvaccinering av hela landets befolkning ska inledas "så snart det bara går".
https://www.friatider.se/tyske-halsoministern-tvangsvaccinering-sa-snart-som-mojligt
You may support me through Wise, former TransferWise, Denny Abrahamsson Kasikorn Bank, Branch: Maya Chiangmai Account: 282-2-12059-0 SwiftCode: KASITHBK. Thailand. In Sweden Swish to Denny Abrahamsson 0732500665 My email is: [email protected]
https://www.youtube.com/watch?v=99dvNOU6gb8
2. Hur mRNA-vaccin dödar celler i hjärta o hjärna - Vaccinforskare Ann-Cathrin Engwall i Swebbtv Vetenskap 48.
https://swebbtv.se/w/bAF47JDtn1Mo4QuuWuBtNM
3. Tågbiljetter beställda och betalda sedan två månader är plötsligt ogiltiga. SJ har ställt in tåget och meddelar via sms. Det känns som att Sverige håller på att bli ett u-land där ingenting går att räkna med längre.
https://samtiden.nu/2021/12/oj-mitt-tag-i-jul-ar-installt-ar-det-nat-i-sverige-som-fungerar-langre/
4. Enligt Folkhälsomyndigheten är vaccinpassen inte en tillräckligt effektiv åtgärd. Nu vill myndigheten se att det kombineras med andra åtgärder. ”Det medför att vaccinationsbevis behöver kombineras med andra smittskyddsåtgärder för att minska risken för smittspridning i tillräcklig utsträckning.
https://samnytt.se/folkhalsomyndigheten-vaccinpass-inte-tillrackligt/
5. Afghanistans akademiker i ett förtvivlat läge efter talibanernas övertagande. Kanske resebyrån på UD kan gripa in. Det lönar sig nog på sikt. Kanske finns några raketforskare.
https://www.nyatider.nu/afghanistans-akademiker-i-ett-fortvivlat-lage-efter-talibanernas-overtagande/
6. Lise Tamm, som är chef för riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet på åklagarmyndigheten, har blivit omplacerad, rapporterar SVT. Beslutet ska ha fått kritik internt, men Tamms chef Thomas Häggström säger till SVT att han inte kommenterar personalfrågor. Kanske klanledarna inte gillade henne.
https://nyheteridag.se/aklagare-som-knackte-gangen-omplaceras/
7. Björn Hammarskjöld, assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi skriver i ett brev till socialminister Lena Hallengren och Regeringen att de nya föreslagna vaccinationsbevisen strider mot den vetenskap och de lagar som redan existerar.
https://newsvoice.se/2021/12/lena-hallengren-regeringen/
8. Karl Lauterbach, hälsominister i den nya vänsterregeringen i Tyskland, vill att en tvångsvaccinering av hela landets befolkning ska inledas "så snart det bara går".
https://www.friatider.se/tyske-halsoministern-tvangsvaccinering-sa-snart-som-mojligt
You may support me through Wise, former TransferWise, Denny Abrahamsson Kasikorn Bank, Branch: Maya Chiangmai Account: 282-2-12059-0 SwiftCode: KASITHBK. Thailand. In Sweden Swish to Denny Abrahamsson 0732500665 My email is: [email protected]
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