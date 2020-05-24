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Lecture du billet "Tous cyber-prisonniers", par Liliane Held-Khawam
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5 views • May 24, 2020
Vous voyez nos libertés disparaître à mesure que les contraintes d'État s'accumulent, pour plus de 4 milliards de personnes qui se sentent parfois bien dépassées.
Il ne faut continuer à construire la réalité dans laquelle nous voulons vivre mais il faut quand même demeurer très attentifs à ce qui se passe.
C'est en ce sens que je suis tombé sur un excellent billet de Liliane Held-Khawam intitulé "Tous cyber-prisonniers", dans son blogue, ici:
https://lilianeheldkhawam.com/2020/05/12/tous-cyber-prisonniers/
Je vous invite à la suivre dans Twitter, aussi:
https://twitter.com/k_lhk
Elle écrit, entre autre que "La dernière liberté de l’homme, celle de renoncer à sa liberté." et je livre quelques-unes de mes réflexions, à l'écrit, ici:
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=19&t=1234&p=1668
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