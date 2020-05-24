Lecture du billet "Tous cyber-prisonniers", par Liliane Held-Khawam

Vous voyez nos libertés disparaître à mesure que les contraintes d'État s'accumulent, pour plus de 4 milliards de personnes qui se sentent parfois bien dépassées.Il ne faut continuer à construire la réalité dans laquelle nous voulons vivre mais il faut quand même demeurer très attentifs à ce qui se passe.C'est en ce sens que je suis tombé sur un excellent billet de Liliane Held-Khawam intitulé "Tous cyber-prisonniers", dans son blogue, ici:Je vous invite à la suivre dans Twitter, aussi:Elle écrit, entre autre que "La dernière liberté de l’homme, celle de renoncer à sa liberté." et je livre quelques-unes de mes réflexions, à l'écrit, ici:= = = = = - - - - - - - - - - - - = = = = =Vous aimez ce que je produis? Pour m'aider avec un don, c'est ici:Merci de vous abonner à ma chaîne, d'aimer et de partager!