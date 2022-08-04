Ο Βλαδίμηρος Πούτιν είπε ότι σχεδιάζουν οι ανώμαλοι της Νέας τάξης πραγμάτων

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Η νέα τάξη πραγμάτων έχει πλέον δείξει το τι ανώμαλο και απάνθρωπο θέλει να μας κάνει. Φυσικά με τα τσιράκια του σκόρπια παντού και με της Μαριονέτες Πρωθυπουργούς που έχουν διορίσει σε ΌΛΑ τα "Δημοκρατικά" πολίτευμα περνάνε δια νόμου την ανωμαλία. Πούστιδες κάνουνε παρέλαση για αρχή. Ακολουθεί η παρέλαση των κτηνοβατών, παιδεραστών, νεκροφιλων , κοπρολαγνων και λοιπών "προοδευτικών" στοιχείων των Δημοκρατικών!!! Ενώ ταυτόχρονα αφαιρούν την Ιστορία από τα σχολεία και μας εκπαιδεύουν ως παγκόσμιους Πολίτες δίχως καμία διαφορετικότητα. Όλοι θα τρώμε τα ίδια, θα φοράμε τα ίδια, θα πίνουμε τα ίδια και θα είμαστε με ένα τσιπακι σαν τα αγελάδα.