Ο Βλαδίμηρος Πούτιν είπε ότι σχεδιάζουν οι ανώμαλοι της Νέας τάξης πραγμάτων

Η νέα τάξη πραγμάτων έχει πλέον δείξει το τι ανώμαλο και απάνθρωπο θέλει να μας κάνει. Φυσικά με τα τσιράκια του σκόρπια παντού και με της Μαριονέτες Πρωθυπουργούς που έχουν διορίσει σε ΌΛΑ τα "Δημοκρατικά" πολίτευμα περνάνε δια νόμου την ανωμαλία. Πούστιδες κάνουνε παρέλαση για αρχή. Ακολουθεί η παρέλαση των κτηνοβατών, παιδεραστών, νεκροφιλων , κοπρολαγνων και λοιπών "προοδευτικών" στοιχείων των Δημοκρατικών!!! Ενώ ταυτόχρονα αφαιρούν την Ιστορία από τα σχολεία και μας εκπαιδεύουν ως παγκόσμιους Πολίτες δίχως καμία διαφορετικότητα. Όλοι θα τρώμε τα ίδια, θα φοράμε τα ίδια, θα πίνουμε τα ίδια και θα είμαστε με ένα τσιπακι σαν τα αγελάδα.

Ο Τελευταίος που αντιστέκεται σε όλο αυτό το σατανιστικό σύστημα είναι ο Πούτιν.

Ο Θεός να των έχει καλά μήπως και μας λυπηθεί και σώσει και εμάς από την Γενιά του Πολυτεχνείου...