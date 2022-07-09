Ένα μήνυμα στην Κυβέρνηση της Αγγλίας και το BBC | A Message to the UK Government and the BBC | Professor Sucharit Bhakdi

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Καθηγητής Sucharit Bhakdi:«Είστε τώρα μάρτυρες του μεγαλύτερου εγκλήματος που έχει διαπράξει ποτέ η Αγγλία στην ιστορία της».
Uploaded with permission from Oracle Films.
Original link: https://www.youtube.com/watch?v=9v-qVoAQTYY&t=0s
-----------------------
Παρακολουθείστε τα βίντεο του Nioland στα κανάλια:
1. Στο RUMBLE: https://rumble.com/c/NIOLAND
2. Στο BITCHUTE: https://www.bitchute.com/channel/nioland/
3. Στο ODYSEE: https://odysee.com/@NIOLAND
4. Στο BRIGHTEON: https://www.brighteon.com/channels/NIOLAND