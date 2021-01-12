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Π. Ελπίδιος Ξεκίνησε η νέα γενιά των ομολογητών αγίων. ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΙΣΠΝΕΟΥΜΕ ΞΑΝΑ ΟΤΙ ΕΚΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΝΟΗ ΜΑΣ ΦΟΡΩΝΤΑΣ ΦΙΜΩΤΡΟ; ΜΟΝΟ ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΟΙ ΤΡΩΝΕ, ΕΙΣΠΝΕΟΥΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΤΟΥΣ…
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Π. Ελπίδιος Ξεκίνησε η νέα γενιά των ομολογητών αγίων (ομιλία του τα Άγια Θεοφάνεια 6/1/2021). ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΙΣΠΝΕΟΥΜΕ ΞΑΝΑ ΟΤΙ ΕΚΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΝΟΗ ΜΑΣ ΦΟΡΩΝΤΑΣ ΦΙΜΩΤΡΟ; ΜΟΝΟ ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΟΙ ΤΡΩΝΕ, ΕΙΣΠΝΕΟΥΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΤΟΥΣ… ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΒΙΝΤΕΟ: https://youtu.be/jnnSLnutL_g .
ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΣΚΑ ΦΙΜΩΤΡΟ ΕΙΣΠΝΕΕΤΑΙ ΞΑΝΑ ΟΤΙ ΑΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΝΟΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΝΙΩΣΕΙ ΤΗΝ ΜΠΟΧΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΛΙΓΗ ΩΡΑ, ΠΟΥ ΑΠΟΠΝΕΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΣΟΥ, ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΦΟΡΑ ΦΙΜΩΤΡΟ http://www.freevolition.gr/greece.htm .
ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΣΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑΓΟΙ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΑΝ ΤΟ ΠΑΝΑΓΙΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣ ΑΦΕΣΗ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΖΩΗ ΑΙΩΝΙΑ…
ΦΟΒΑΜΑΙ ΜΗΠΩΣ ΠΕΘΑΝΩ ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΩΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΝ ΠΕΘΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ. ΓΙΑΤΙ Ο ΛΕΓΟΜΕΝΟΣ ΚΟΡΩΝΑΪΟΣ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΚΟΤΩΣΕΙ ΤΟ ΦΘΑΡΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ ΣΙΓΟΥΡΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΚΟΤΩΣΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΑΝ ΔΕΝ ΠΡΟΔΩΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm , ΠΟΥ ΕΞΑΓΙΑΖΕΙ ΚΑΙ ΣΩΖΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟ ΑΓΙΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΑΝ ΟΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΕΙΑΣΤΕΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΣΠΟΙ https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΑΓΟΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ, ΠΟΥ ΕΠΙΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΠΟΥ ΕΠΕΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟ DNA ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΣΕ ΖΟΜΠΙ ΣΑΝ ΤΙΣ «ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΕΣ ΝΤΟΜΑΤΕΣ» https://www.brighteon.com/9aadfd19-bbb3-4336-9d16-dc3f68948ea9 .
ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΩΓΜΟΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΦΟΡΑΣ ΦΙΜΩΤΡΟ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΝΑ ΕΡΓΑΣΘΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΕΙΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ «ΧΡΗΣΙΜΟ» ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ.
ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΘΑ ΔΕΧΤΟΥΝ (ΤΟΥΣ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥΣ) ΔΙΩΓΜΕΝΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ; Ή ΜΗΠΩΣ ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΣΕ ΕΠΟΧΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΙΩΓΜΟΥ, ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ, ΑΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΑ ΕΣΧΑΤΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΘΩΣ ΜΑΛΙΣΤΑ Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e ΗΔΗ ΔΙΩΚΕΙ ΠΑΝΤΟΙΟΤΡΟΠΩΣ ΤΟΥΣ ΑΛΗΘΙΝΟΥΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ… http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ...
Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΛΠΑΖΕΙ ΜΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΑΝΕΡΓΟΥΣ... ΟΔΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΘΑΝΑΤΟ ΟΣΟΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΔΕΝ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ Ή ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ) ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΤΟ ΤΣΙΠΑΚΙ ΑΛΛΑ ΣΕ ΥΠΟΧΡΕΩΝΟΥΝ ΝΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙΣ ΠΡΟΔΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟ, ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ (ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΟ ΘΕΟΥ) ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΤΟ ΛΕΓΟΜΕΝΟ «ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ» ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΩΣ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΤΑΝΕΙ ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΙΚΙ, ΤΟ ΝΕΡΟ, ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ... ΟΧΙ ΓΙΑ ΝΑ ΦΑΣ… http://www.freevolition.gr/666.htm ...
Υ.Γ. «ΔΕΚΤΗ» ΚΑΘΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΥΒΡΕΙΣ… ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΘΑΡΡΩ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΣΩΤΗΡΑ ΜΑΣ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ… ΚΑΙ Η ΣΙΩΠΗ ΦΑΝΕΡΩΝΕΙ ΒΕΒΑΙΑ ΣΑΦΕΣΤΑΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΙΣΤΙΑΣ... «Πλὴν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλθὼν ἆρα εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς; (Λουκ. 18, 8)». http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ...
ΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ΛΟΙΜΩΞΙΟΠΑΠΑΡΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΟΙ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΙΕΡΕΙΣ ΛΥΚΟΠΟΙΜΕΝΕΣ ΝΑ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΠΙΣΤΕΥΑΝ ΑΛΗΘΙΝΑ ΟΤΙ ΜΕΤΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ "ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΣ ΑΦΕΣΗ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΖΩΗ ΑΙΩΝΙΑ (Ματθ. 26, 26-29)" ΘΑ ΗΤΑΝ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΕΚΛΕΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΥΠΑΚΟΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟΝ "ΚΑΙΣΑΡΑ" ΟΥΤΕ ΘΑ ΠΡΟΔΙΔΑΝ ΣΑΝ ΤΟΝ ΙΟΥΔΑ ΤΗΝ ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ …
ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΚΑΙ ΑΠΙΣΤΟΙ ΩΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΜΕΤΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣ ΚΑΤΑΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΡΟΣ ΑΓΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ… «ὁ γὰρ ἐσθίων καὶ πίνων ἀναξίως κρῖμα ἑαυτῷ ἐσθίει καὶ πίνει, μὴ διακρίνων τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου. διὰ τοῦτο ἐν ὑμῖν πολλοὶ ἀσθενεῖς καὶ ἄρρωστοι καὶ κοιμῶνται ἱκανοί» (Α΄ Κορ. 11, 29-30). ΑΝΑΞΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝ ΔΕΝ ΜΕΤΑΝΟΟΥΜΕ ΔΙΑΡΚΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΜΕ ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΑΛΗΘΙΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΡΟΔΙΔΟΝΤΑΣ ΣΑΝ ΤΟΝ ΙΟΥΔΑ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ.
ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΣΚΑ ΦΙΜΩΤΡΟ ΕΙΣΠΝΕΕΤΑΙ ΞΑΝΑ ΟΤΙ ΑΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΝΟΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΝΙΩΣΕΙ ΤΗΝ ΜΠΟΧΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΛΙΓΗ ΩΡΑ, ΠΟΥ ΑΠΟΠΝΕΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΣΟΥ, ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΦΟΡΑ ΦΙΜΩΤΡΟ http://www.freevolition.gr/greece.htm .
ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΣΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΤΑΓΟΙ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΑΝ ΤΟ ΠΑΝΑΓΙΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣ ΑΦΕΣΗ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΖΩΗ ΑΙΩΝΙΑ…
ΦΟΒΑΜΑΙ ΜΗΠΩΣ ΠΕΘΑΝΩ ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΩΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΝ ΠΕΘΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ. ΓΙΑΤΙ Ο ΛΕΓΟΜΕΝΟΣ ΚΟΡΩΝΑΪΟΣ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΚΟΤΩΣΕΙ ΤΟ ΦΘΑΡΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ ΣΙΓΟΥΡΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΚΟΤΩΣΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΑΝ ΔΕΝ ΠΡΟΔΩΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm , ΠΟΥ ΕΞΑΓΙΑΖΕΙ ΚΑΙ ΣΩΖΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟ ΑΓΙΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΑΝ ΟΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΕΙΑΣΤΕΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΣΠΟΙ https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΑΓΟΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ, ΠΟΥ ΕΠΙΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΠΟΥ ΕΠΕΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟ DNA ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΑΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ ΣΕ ΖΟΜΠΙ ΣΑΝ ΤΙΣ «ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΕΣ ΝΤΟΜΑΤΕΣ» https://www.brighteon.com/9aadfd19-bbb3-4336-9d16-dc3f68948ea9 .
ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΩΓΜΟΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΦΟΡΑΣ ΦΙΜΩΤΡΟ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΝΑ ΕΡΓΑΣΘΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΕΙΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ «ΧΡΗΣΙΜΟ» ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ.
ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΘΑ ΔΕΧΤΟΥΝ (ΤΟΥΣ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥΣ) ΔΙΩΓΜΕΝΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ; Ή ΜΗΠΩΣ ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΣΕ ΕΠΟΧΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΙΩΓΜΟΥ, ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ, ΑΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΑ ΕΣΧΑΤΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΘΩΣ ΜΑΛΙΣΤΑ Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e ΗΔΗ ΔΙΩΚΕΙ ΠΑΝΤΟΙΟΤΡΟΠΩΣ ΤΟΥΣ ΑΛΗΘΙΝΟΥΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ… http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ...
Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΛΠΑΖΕΙ ΜΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΑΝΕΡΓΟΥΣ... ΟΔΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΘΑΝΑΤΟ ΟΣΟΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΔΕΝ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ Ή ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ) ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΤΟ ΤΣΙΠΑΚΙ ΑΛΛΑ ΣΕ ΥΠΟΧΡΕΩΝΟΥΝ ΝΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙΣ ΠΡΟΔΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟ, ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ (ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΟ ΘΕΟΥ) ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΤΟ ΛΕΓΟΜΕΝΟ «ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ» ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΩΣ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΤΑΝΕΙ ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΙΚΙ, ΤΟ ΝΕΡΟ, ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ... ΟΧΙ ΓΙΑ ΝΑ ΦΑΣ… http://www.freevolition.gr/666.htm ...
Υ.Γ. «ΔΕΚΤΗ» ΚΑΘΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΥΒΡΕΙΣ… ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΘΑΡΡΩ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΣΩΤΗΡΑ ΜΑΣ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ… ΚΑΙ Η ΣΙΩΠΗ ΦΑΝΕΡΩΝΕΙ ΒΕΒΑΙΑ ΣΑΦΕΣΤΑΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΙΣΤΙΑΣ... «Πλὴν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλθὼν ἆρα εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς; (Λουκ. 18, 8)». http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ...
ΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ΛΟΙΜΩΞΙΟΠΑΠΑΡΟΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΟΙ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΙΕΡΕΙΣ ΛΥΚΟΠΟΙΜΕΝΕΣ ΝΑ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΠΙΣΤΕΥΑΝ ΑΛΗΘΙΝΑ ΟΤΙ ΜΕΤΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ "ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΙΣ ΑΦΕΣΗ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΖΩΗ ΑΙΩΝΙΑ (Ματθ. 26, 26-29)" ΘΑ ΗΤΑΝ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΕΚΛΕΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΥΠΑΚΟΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟΝ "ΚΑΙΣΑΡΑ" ΟΥΤΕ ΘΑ ΠΡΟΔΙΔΑΝ ΣΑΝ ΤΟΝ ΙΟΥΔΑ ΤΗΝ ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ …
ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΚΑΙ ΑΠΙΣΤΟΙ ΩΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΜΕΤΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣ ΚΑΤΑΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΡΟΣ ΑΓΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ… «ὁ γὰρ ἐσθίων καὶ πίνων ἀναξίως κρῖμα ἑαυτῷ ἐσθίει καὶ πίνει, μὴ διακρίνων τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου. διὰ τοῦτο ἐν ὑμῖν πολλοὶ ἀσθενεῖς καὶ ἄρρωστοι καὶ κοιμῶνται ἱκανοί» (Α΄ Κορ. 11, 29-30). ΑΝΑΞΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝ ΔΕΝ ΜΕΤΑΝΟΟΥΜΕ ΔΙΑΡΚΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΜΕ ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΑΛΗΘΙΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΡΟΔΙΔΟΝΤΑΣ ΣΑΝ ΤΟΝ ΙΟΥΔΑ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ.
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