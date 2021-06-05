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Un autre angle à considérer pour les non-vaccinés qui veulent échanger avec leur employeur
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10 views • June 05, 2021
Dans mon premier vidéo, ici:
https://www.youtube.com/watch?v=0EmXE8wmMPE
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=2&;t=2507
Je vous ai exposé l'importance cruciale pour un employeur pro-vaccins de ne PAS mettre tous ses oeufs dans le même panier ou, dit autrement, de ne pas insister pour que TOUS ses employées soient vaccinés.
S'il devait advenir des complications, au fil du temps, à la suite de la vaccination, il aurait été très mal avisé pour les RH et la direction d'un employeur d'avoir insisté pour que TOUS les employés soient vaccinés.
--
Dans ce 2e vidéo, très court, encore une fois, je vous expose la suite de cette logique.
Cette fois, il s'agit pour l'employeur de comprendre qu'il pourrait advenir qu'au fil du temps, des clients pourraient EXIGER d'être servis par des employés non-vaccinés.
Imaginez l'employeur qui aurait insisté pour faire vacciner TOUS ses employés. Cet employeur se serait lui-même mis dans une fâcheuse position dont il ne pourrait, en théorie, se sortir qu'en faisant appel à une ressource humaine externe non-vaccinée, avec tous les coûts et les problèmes que ça amène.
On en revient toujours à la logique de ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier.
Et il importe d'avoir un échange calme et mesuré avec tout employeur où un non-vacciné veut continuer à exercer son travail sans être embêté de vouloir demeurer non-vacciné. Aussi bien par la direction que par ses collègues de travail qui pourraient, selon le cas, être vaccinés (ayant consenti à l'injection et tout ce qu'elle comporte).
L'approche proposée ici est gagnante pour tout le monde. L'employé non-vacciné, ses collègues, qu'ils soient vaccinés ou non, la direction et les RH.
Un employeur qui s'entêterait à insister pour vacciner TOUS ses employés se trouverait, peut-être, à mettre en danger sa survie ainsi que le gagne-pain de TOUS les travailleurs. Même les syndicats devraient EXIGER l'observance de cette approche issue du sens commun.
En espérant que ce conseil puisse aider tout le monde à trouver un terrain d'entente professionnel durable, même en temps de COVID, au Québec.
https://www.youtube.com/watch?v=0EmXE8wmMPE
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=2&;t=2507
Je vous ai exposé l'importance cruciale pour un employeur pro-vaccins de ne PAS mettre tous ses oeufs dans le même panier ou, dit autrement, de ne pas insister pour que TOUS ses employées soient vaccinés.
S'il devait advenir des complications, au fil du temps, à la suite de la vaccination, il aurait été très mal avisé pour les RH et la direction d'un employeur d'avoir insisté pour que TOUS les employés soient vaccinés.
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Dans ce 2e vidéo, très court, encore une fois, je vous expose la suite de cette logique.
Cette fois, il s'agit pour l'employeur de comprendre qu'il pourrait advenir qu'au fil du temps, des clients pourraient EXIGER d'être servis par des employés non-vaccinés.
Imaginez l'employeur qui aurait insisté pour faire vacciner TOUS ses employés. Cet employeur se serait lui-même mis dans une fâcheuse position dont il ne pourrait, en théorie, se sortir qu'en faisant appel à une ressource humaine externe non-vaccinée, avec tous les coûts et les problèmes que ça amène.
On en revient toujours à la logique de ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier.
Et il importe d'avoir un échange calme et mesuré avec tout employeur où un non-vacciné veut continuer à exercer son travail sans être embêté de vouloir demeurer non-vacciné. Aussi bien par la direction que par ses collègues de travail qui pourraient, selon le cas, être vaccinés (ayant consenti à l'injection et tout ce qu'elle comporte).
L'approche proposée ici est gagnante pour tout le monde. L'employé non-vacciné, ses collègues, qu'ils soient vaccinés ou non, la direction et les RH.
Un employeur qui s'entêterait à insister pour vacciner TOUS ses employés se trouverait, peut-être, à mettre en danger sa survie ainsi que le gagne-pain de TOUS les travailleurs. Même les syndicats devraient EXIGER l'observance de cette approche issue du sens commun.
En espérant que ce conseil puisse aider tout le monde à trouver un terrain d'entente professionnel durable, même en temps de COVID, au Québec.
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