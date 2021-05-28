Tee Se Itse luomumaito

Tee.Se IItse luomumaito. Huomasin,, ei tarvitse näemmä edes kiehauttaa mutta lämmittää pitää voin sulattamiseksi! Kivaa ja hauskaa! Säästä

ja juo epäluonnollista Luomu-maitoa... Jos maito olisi oikeata Luomua saisit sen suoraan lehmästä ja samoin suolistoasi tukevat bakteerikannat -

bakteerikantoja tulee jatkuvasti kierrättää ja tuoda uutta tilalle.