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🟡 3 PROBLEMER HOS PSYKOPATEN
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14 views • April 05, 2022
At sige farvel til psykopaten er det eneste rigtige at gøre. JA, gu er det så svært, men det er en nødvendighed hvis du vil overleve.
Mange mennesker forstå ikke at de befinder sig i et matrix som er sygt og dødt. Mest af alt, fordi de er vokset op i det uden egentligt at stille gode spørgsmål til hvorfor at tingene sker som de sker.
MEN, forsætter det sådan?
Ja det gør det, for nogle mennesker. MEN nej, ikke for største delen af verdens befolkning. For lyset skinner og det bliver kraftigere og kraftigere.
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#livet #udvikling #martinmd #MDpoWerhouse #PersonligUdvikling #frygt #angst #panik #tankekaos #trist #døden #paranoid #tristhed #modløs #bekymring #depression #selvindsigt #positivitet #bevidsthed #konflikt #leve #lev
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Mange mennesker forstå ikke at de befinder sig i et matrix som er sygt og dødt. Mest af alt, fordi de er vokset op i det uden egentligt at stille gode spørgsmål til hvorfor at tingene sker som de sker.
MEN, forsætter det sådan?
Ja det gør det, for nogle mennesker. MEN nej, ikke for største delen af verdens befolkning. For lyset skinner og det bliver kraftigere og kraftigere.
🥁 Tryk på “FØLG” og du vil få masser af inspiration, motivation samt sandfærdige nyheder fra den store verden 😃
📕 Har du læst min bog? Hvis ikke, så klik her: [https://payhip.com/b/Zr0Hw](https://payhip.com/b/Zr0Hw)
⚠️ SoMe censur! Skriv dig op til mit nyhedsbrev: [https://www.martinmdiversen.dk/md_update](https://www.martinmdiversen.dk/md_update)
♻️ Få ultimativ udbytte ved at følge mig på din favorit platform. [https://linktr.ee/Martin_MD](https://linktr.ee/Martin_MD)
#livet #udvikling #martinmd #MDpoWerhouse #PersonligUdvikling #frygt #angst #panik #tankekaos #trist #døden #paranoid #tristhed #modløs #bekymring #depression #selvindsigt #positivitet #bevidsthed #konflikt #leve #lev
--------------------------Socials---------------------------
👍 Facebook: https://www.facebook.com/MartinMDIversen
🐦Twitter: [https://twitter.com/martin_md_1111
📷 Instagram: https://www.instagram.com/d_martin_md/
▶️ YouTube: https://www.youtube.com/MartinMDDanmark
🤡 TikTok: https://www.tiktok.com/@martinmdiversen
🌐 Web: https://www.martinmdiversen.dk/
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