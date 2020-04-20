© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Virus, ondas y salud. ¿ESTÁS PREPARADO PARA SABER ÉSTO
Follow
1
Sign in to download MP3
Share
Report
14 views • April 20, 2020
Ana María Oliva (doctora en Biomedicina) desarrolla en este video los siguientes temas:
Funciones de los virus y las bacterias
La respuesta del organismo ante la agresión del medio ambiente
Influencia de las radiaciones en la salud
Los síndromes de sensibilidad central
Tipos de intoxicación del medio
Sobrepasando la teoría del contagio
Campo magnético de la tierra y resonancia Schumann
Síntomas de las radiaciones
Afectación en la salud de la red 5G
Recomendaciones para equilibrar el organismo
Ana María Oliva es doctora en Biomedicina y autora de "Lo que tu luz dice", "Los cinco elementos de la salud", y "Nueve almas".
www.anamariaoliva.es
www.energiahumana.es
Funciones de los virus y las bacterias
La respuesta del organismo ante la agresión del medio ambiente
Influencia de las radiaciones en la salud
Los síndromes de sensibilidad central
Tipos de intoxicación del medio
Sobrepasando la teoría del contagio
Campo magnético de la tierra y resonancia Schumann
Síntomas de las radiaciones
Afectación en la salud de la red 5G
Recomendaciones para equilibrar el organismo
Ana María Oliva es doctora en Biomedicina y autora de "Lo que tu luz dice", "Los cinco elementos de la salud", y "Nueve almas".
www.anamariaoliva.es
www.energiahumana.es
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.