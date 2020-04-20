Virus, ondas y salud. ¿ESTÁS PREPARADO PARA SABER ÉSTO

Ana María Oliva (doctora en Biomedicina) desarrolla en este video los siguientes temas:



Funciones de los virus y las bacterias

La respuesta del organismo ante la agresión del medio ambiente

Influencia de las radiaciones en la salud

Los síndromes de sensibilidad central

Tipos de intoxicación del medio

Sobrepasando la teoría del contagio

Campo magnético de la tierra y resonancia Schumann

Síntomas de las radiaciones

Afectación en la salud de la red 5G

Recomendaciones para equilibrar el organismo



Ana María Oliva es doctora en Biomedicina y autora de "Lo que tu luz dice", "Los cinco elementos de la salud", y "Nueve almas".



www.anamariaoliva.es

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