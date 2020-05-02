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Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ
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32 views • May 02, 2020
Μας παρουσιάζουν μεν ότι μας απελευθερώνουν κάπως, αλλά γι'αυτούς είναι μια συνέχεια του σχεδίου τους. Είναι μια προσπάθεια κανονικοποίησης των διαδικασιών που μας φαίνονταν ξένα για όλη μας τη ζωή ως και την εμφάνιση του ιού. Ήλπιζαν ότι με το lockdown θα μας εξεπαίδευαν σε αυτές...
Συνεχίζουν να βιάζουν τη λογική με τις νέες οδηγίες αλλά αυτό είναι σίγουρο πως είναι το τελευταίο που τους απασχολεί αφού φαίνεται πως έχουν ένδεια σοβαροφανών δικαιολογιών.
2009 – 2020 : Back to the future και… 24 εκ. εμβόλια! https://speedynews.gr/2009-2020-back-to-the-future-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-24-%CE%B5%CE%BA-%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%B1/
Θεσσαλονίκη: «Όχι» αστυνομικών σε έλεγχο πολιτών – πρόστιμα για τις μάσκες: https://www.typosthes.gr/thessaloniki/215739_thessaloniki-ohi-astynomikon-se-elegho-politon-prostima-gia-tis-maskes
ΗΠΑ: Ένοπλοι πολίτες στο κοινοβούλιο του Μίσιγκαν απαιτούν να αρθούν άμεσα οι απαγορεύσεις https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/diethnis-asfaleia/873515_ipa-diadilotes-kata-tis-karantinas-oplismenoi-me-toyfekia
To "τραγουδάκι" της αρχής είναι από εδώ https://youtu.be/RmdxfiGnxAQ
Συνεχίζουν να βιάζουν τη λογική με τις νέες οδηγίες αλλά αυτό είναι σίγουρο πως είναι το τελευταίο που τους απασχολεί αφού φαίνεται πως έχουν ένδεια σοβαροφανών δικαιολογιών.
2009 – 2020 : Back to the future και… 24 εκ. εμβόλια! https://speedynews.gr/2009-2020-back-to-the-future-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-24-%CE%B5%CE%BA-%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%B1/
Θεσσαλονίκη: «Όχι» αστυνομικών σε έλεγχο πολιτών – πρόστιμα για τις μάσκες: https://www.typosthes.gr/thessaloniki/215739_thessaloniki-ohi-astynomikon-se-elegho-politon-prostima-gia-tis-maskes
ΗΠΑ: Ένοπλοι πολίτες στο κοινοβούλιο του Μίσιγκαν απαιτούν να αρθούν άμεσα οι απαγορεύσεις https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/diethnis-asfaleia/873515_ipa-diadilotes-kata-tis-karantinas-oplismenoi-me-toyfekia
To "τραγουδάκι" της αρχής είναι από εδώ https://youtu.be/RmdxfiGnxAQ
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