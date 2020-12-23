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Les tests PCR en question : utiles à quoi ? - Eric Remacle
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48 views • December 23, 2020
20 nov. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=KYksb-K4l5I&;pbjreload=101
Eric Remacle : https://www.youtube.com/channel/UCj247YvbZkCxfkQJfjSC0xg
Pourquoi s’intéresser aux tests ?
Parce que la vague de tests positifs engendre une peur immense dans la population.
Cette vague de tests positifs justifie des mesures très contraignantes sur nos libertés et ayant des effets sur la santé sociale.
Cela justifie un état de plus en plus policier contraire aux droits de l’homme.
Et si ces tests étaient peu fiables ?
Eric Remacle : https://www.youtube.com/channel/UCj247YvbZkCxfkQJfjSC0xg
Pourquoi s’intéresser aux tests ?
Parce que la vague de tests positifs engendre une peur immense dans la population.
Cette vague de tests positifs justifie des mesures très contraignantes sur nos libertés et ayant des effets sur la santé sociale.
Cela justifie un état de plus en plus policier contraire aux droits de l’homme.
Et si ces tests étaient peu fiables ?
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