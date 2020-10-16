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Montée de l'intelligence artificielle, en Europe
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0 view • October 16, 2020
La Commission européenne a identifié les clés pour maximiser l'adoption de l'intelligence artificielle, en Europe:
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/ai-watch/topic/key-enablers_en
Ces clés sont vraisemblablement les mêmes ailleurs dans le monde et ça a tout à voir avec l'Internet des Objets (IdO) ainsi que la 5G qui devient le pont communicationnel, pour les "objets" vers l'infonuagique où tout est susceptible d'être enregistré, analysé et "valorisé".
Tout ça, largement aux frais des contribuables du monde entier qui voient les États utiliser les fonds publics pour financer l'avancée de l'IA.
Encore une fois, il s'agit d'un transfert massif de richesse des peuples vers les mains peu nombreuses des tenants de cet agenda ainsi que leurs "partenaires".
L'Europe a ouvert son jeu, via des publications de la Commission européenne mais les autres États alignés sur cette vision transhumaniste d'un monde actuelle de plus en plus technocratique vont dans le même sens.
Tout le monde doit réaliser l'ampleur de la menace de la montée de l'IA, sous des formes aussi variées qu'imprévisibles et souvent, incontrôlables. À mesure que les différentes IA créent leurs propres solutions, l'humanité s'éloigne de ce qui constitue notre emprise sur la réalité.
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=2&;t=1785
https://www.facebook.com/claude.gelinas/posts/10164133596140501
--
Je vous parle du sujet avec candeur mais vous devez quand même prendre note de ce qui a cours, en ce moment.
Demeurez en pleine cohérence avec votre coeur mais ne baissez pas la garde devant des barrages de menaces multiples et trop souvent, synergiques.
Nous avons encore le pouvoir de créer par-delà les versions sombres de ces technologies mais il faut mieux les comprendre pour éviter les dérives.
--
Si vous croyez que mon travail est important:
https://paypal.me/logixca
https://donorbox.org/claude-gelinas
Par Interac: [email protected]
Q = "Ton nom" et R: "Claude"
Merci à tous d'être avec moi, dans ces moments de changement qu'il nous faut habiter et façonner à notre image, profondément humaine, dans tout ce que ça comporte de plus noble.
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/ai-watch/topic/key-enablers_en
Ces clés sont vraisemblablement les mêmes ailleurs dans le monde et ça a tout à voir avec l'Internet des Objets (IdO) ainsi que la 5G qui devient le pont communicationnel, pour les "objets" vers l'infonuagique où tout est susceptible d'être enregistré, analysé et "valorisé".
Tout ça, largement aux frais des contribuables du monde entier qui voient les États utiliser les fonds publics pour financer l'avancée de l'IA.
Encore une fois, il s'agit d'un transfert massif de richesse des peuples vers les mains peu nombreuses des tenants de cet agenda ainsi que leurs "partenaires".
L'Europe a ouvert son jeu, via des publications de la Commission européenne mais les autres États alignés sur cette vision transhumaniste d'un monde actuelle de plus en plus technocratique vont dans le même sens.
Tout le monde doit réaliser l'ampleur de la menace de la montée de l'IA, sous des formes aussi variées qu'imprévisibles et souvent, incontrôlables. À mesure que les différentes IA créent leurs propres solutions, l'humanité s'éloigne de ce qui constitue notre emprise sur la réalité.
https://forum.chaudiere.ca/viewtopic.php?f=2&;t=1785
https://www.facebook.com/claude.gelinas/posts/10164133596140501
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Je vous parle du sujet avec candeur mais vous devez quand même prendre note de ce qui a cours, en ce moment.
Demeurez en pleine cohérence avec votre coeur mais ne baissez pas la garde devant des barrages de menaces multiples et trop souvent, synergiques.
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