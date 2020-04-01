HUMOUR : MEGAMIX CORONA Parodie de Chansons Françaises

Featuring ma fifille ;o) Un jour de confinement bien employé.La retranscription des paroles sur mon blog :Parodies de : Thierry la Fronde, Où sont les femmes, Parole parole, Ban Moin un Tibo, Si j’étais président, La ballade des gens heureux, Bim Bam Toi, Le rire du sergent, Mon Vieux, Je suis malade, Prendre un enfant par la main, Les bêtises, Darla dirladada, Aline, Le poinçonneur des Lilas, Les Corons, La déclaration, Ça va pas changer le Monde, La grenade