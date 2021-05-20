광야의 소리 6,973(시대읽기)주예수없는 당신은 이미 외계인 일 수 있다?이다)(유전자 곧 하나님의 씨앗을 변형하는 자들)(외계인은 누구이며 왜 휴거후에 세상에 쏟아지는가)

Rev 6:12 내가 보니 여섯째 인을 택하실 떼에 큰 지진이 나며 해가 총담같이 검어지고 온 달이 피같이 되며

Rev 6:13 하늘의 별들이 무화과 나무가 대풍에 흔들려 선 과실이 떨어지는 것 같이 땅에 떨어지며

Rev 6:14 하늘은 종이 축이 말리는 것같이 떠나가고 각 산과 섬이 제 자리에서 옮기우매

Rev 6:15 땅의 임금들과 왕족들과 장군들과 부자들과 강한 자들과 각 종과 자주자가 굴과 산 바위 틈에 숨어

Rev 6:16 산과 바위에게 이르되 우리 위에 떨어져 보좌에 앉으신 이의 낯에서와 어린 양의 진노에서 우리를 가리우라

Rev 6:17 그들의 진노의 큰 날이 이르렀으니 누가 능히 서리요 하더라