Soy Tuyo - Para puntear la entrada - Los Betos

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🎥 En esta oportunidad, analizaremos el punteo de la entrada del tema "Soy tuyo" de la autoría de Everardo Armenta, e interpretada por Los Betos (Beto Villa y Beto Zabaleta).
[Publicado 4 mar 2017]
🎜 Tono: DO (C)
🎝 Afinación: Normal
🔗 Listas automáticas:
☑ GuitarraVallenata Acompañante
https://www.brighteon.com/watch/c08ec328-689c-41e1-be0f-794c2fe5ee6c?index=1
☑ GuitarraVallenata Acompañante II
https://www.brighteon.com/watch/d047c8ef-fffc-419d-9517-773286d240ef?index=1
☑ Técnicas para acompañar:
https://www.brighteon.com/watch/5e069ea7-023a-4f93-a7f8-ff6dd8cb3c7f?index=1
☑ Rasgueos Vallenatos para tocar con guitarra (Compilados)
https://www.brighteon.com/a211a718-b6b0-4c1d-a6bb-b4d8086f52a3
📨 Contacto: director @ guitarravallenata.org
🏡 Sitio oficial: https://guitarravallenata.org
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