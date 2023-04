Banker wars vs regular wars. The Twitter-Substack war. "independent" media, central banks and courts

#centralbanking #war #Substack #Twitter #Ukraine





Sunday video, Substacked texts, sunny images and sudden links:

https://heddahenrik.substack.com/p/easter-santa





Year 2022 English mug has arrived and new anti-mask t-shirtsMerch

https://teespring.com/HenrikWallin

https://teespring.com/HenrikWallinSv (Tänk på att beställa ifrån EU-butiken, annars blir det moms i tullen!)

https://teespring.com/vaxxpassport





Video

https://rumble.com/user/heddahenrik (separate English/Swedish channels)

https://www.bitchute.com/channel/7dt8pigvmh9z/

https://odysee.com/$/invite/@heddahenrik:b

(only Swedish) https://swebbtube.se/c/heddahenrik_channel/videos

(only English) https://www.brighteon.com/channels/heddahenrik

(rare lives only) https://facebook.com/HenrikWallinPage

:

https://www.facebook.com/heddahenrik

https://twitter.com/OfficialElftown

https://gettr.com/user/henrikwallin3

https://www.minds.com/Heddahenrik/

https://gab.com/heddahenrik

(Swedish only) https://wakeupfriends.net/profile/?heddahenrik/





Support, best is to be a paying subscriber to my Substack:

https://heddahenrik.substack.com/

(Sweden) SWISH: 0762361967





A big discount on your first usage of the hotel/renting service AirBNB

https://www.airbnb.com/c/henrikw166

Use this link if you want to become a host:

https://www.airbnb.com/r/henrikw166





If you want to get or send any kind of bitcoin, use this link to get 10% discount on all future fees:

https://www.binance.com/en/register?ref=Z4AQHBU2

(Binance is the biggest safest crypto exchange in the world)





If you are in Europe, Turkey, Ukraine, Albania, UAE:

https://www.bitpanda.com/?ref=962141637258442071 (You get €10 with this link)

https://support.bitpanda.com/hc/en-us/articles/360013898239-Accepted-countries-of-residence-for-the-verification





For Americans and others: Welcome bonus to Coinbase:

https://www.coinbase.com/join/59303d7bc7632c28cf28b21f