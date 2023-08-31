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ΜΑΟΥΙ (Χαβάη) - Η Προσχεδιασμένη Μαζική Δολοφονία και η Αρπαγή της Γης με αποδείξεις.
NIOLAND
NIOLAND
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25 views • August 31, 2023

📍Η ευθύνη για την καταστροφή του Δυτικού Μάουι βαρύνει την εταιρεία ηλεκτρισμού της Χαβάης, η οποία γνώριζε ήδη εδώ και 4 χρόνια ότι υπήρχε κίνδυνος πυρκαγιάς εξαιτίας της δικής της αμέλειας στη συντήρηση των γραμμών ηλεκτροδότησης.📍Αλλά δεν έκαναν τίποτα. Η εταιρεία ηλεκτρισμού της Χαβάης, η οποία ανήκει στις εταιρείες Vanguard και BlackRock, έχει στρέψει την προσοχή της στην καθαρή ενέργεια. Αλλά για να ξανακτίσουν καλύτερα, πρέπει πρώτα να καταστρέψουν το παλιό σύστημα. Και έτσι το ρεύμα έμεινε ανοιχτό για να τροφοδοτήσει τις πυρκαγιές.


📍Το σύστημα προειδοποίησης με εξωτερικές σειρήνες στο Μάουι είναι ένα από τα πιο προηγμένα και συντηρημένα συστήματα προειδοποίησης στη Γη. Οι κάτοικοι είναι συνηθισμένοι σε μηνιαίες δοκιμές και την ημέρα της πυρκαγιάς δεν χτύπησε καμία σειρήνα. Δεν υπήρξαν προειδοποιήσεις.


‼️Όπως έλεγε και η Αγκάθα Κρίστι, ένα στοιχείο είναι ένα στοιχείο, δύο στοιχεία είναι μια σύμπτωση, αλλά τρία στοιχεία συνθέτουν μια απόδειξη. Κάποιος ήθελε αυτή την καταστροφή.


👉 Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΣΤΟ SUBSTACK ΕΔΩ: https://nioland.substack.com/p/f8f


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Η πληροφόρηση είναι ελευθερία, η άγνοια είναι δουλεία... ένας ενημερωμένος πολίτης δεν ξεγελιέται!


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