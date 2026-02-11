BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Episode 130: Studentenfutter – Fragen zum Naturrecht beantwortet #3
Bannbrecher & Dammbrecher
Bannbrecher & Dammbrecher
5 views • 17 hours ago

Mein Vorschlag zur Auflösung philosophischer Fragen, die seit Episode 124 gestellt wurden:

    • Ich kann, weil ich will, was ich muss – inwiefern? (124)

    • Inwiefern ist die Angst vor dem Tod der Beginn der Sklaverei? (125)

    • Inwiefern dient jeder im Ausmaß seines Bewusstseins sich selbst, und im Ausmaß seines Unbewusstseins anderen? (126)

    • Ist Kokain anzubauen, zu verkaufen oder zu spritzen unmoralisch? (127)

    • Klarheit entsteht nicht durch Zustimmung – sondern durch Abgrenzung – stimmt das? (128)

    • Wenn Naturrecht universell und objektiv gilt – warum entsteht es historisch erst mit der Zivilisation, und nicht bereits in der Ur-Egalität der Jäger- und Sammlergesellschaften, die es offenbar ohne Theorie praktizierten? (129)


In der Sendung Bannbrecher & Dammbrecher erkunden wir in wöchentlichen Episoden die Ursachen der großen Menschheitskrise, die eine Krise des Bewusstseins ist. Auf der Suche nach Wegen in die Zukunft sind unser Hauptwerkzeug hierbei Erkenntnisse über universelle Prinzipien.

Besuche meine Website https://bannbrecher.de mit Infos zur Sendereihe, Downloads, Blogs und allen Links zu weiteren Videoplattformen und Social Media.

Kommentare nehme ich gern auf https://odysee.com/@bannbrecher oder auf dem Bannbrecher-Blog entgegen: https://bannbrecher.de/blog/. Auf Rückmeldungen jeglicher Art - Anregungen, Kritik, Fragen – gehe ich ein, sofern ein ernsthaftes Interesse zu verstehen sichtbar ist.

Titelmusik: Aaschglatt, mit freundlicher Genehmigung von Markus Zewe.

https://www.schwobarock.de/

philosophiebewusstseinzivilisationsklavereidrogenobjektive moralnaturrechtfurchtdefinitionennaturvoelker
