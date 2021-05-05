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CONSPIRACY CHIC:CONSPIRACY CHIC:THE NEW NORMAL-COMMUNISM-UBI
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40 views • May 05, 2021
SUNRISE MEDITATIONS ON THE STATE OF THE WORLD
PLEASE LISTEN ALL THE WAY THROUGH. ALTHOUGH PRESENTED IN A CONVERSATIONAL STYLE, THERE IS AN AGENDA AND A POINT.
UNIVERSAL BASIC INCOME/DIGITAL CURRENCY= SLAVERY
ELIMINATION OF THE MIDDLE CLASS,MARK OF THE BEAST DECLINE OF EDUCATION,FABIANS, THE 12 FAMILIES,FOURTH WAY
TIME IS BREATH,CYCLES OF ASTROTHEOLOGY.
WHATS IN THE VAC https://www.brighteon.com/94f71e15-f7f5-4f9e-8dbe-e2cb0b46f6f6
PLEASE LISTEN ALL THE WAY THROUGH. ALTHOUGH PRESENTED IN A CONVERSATIONAL STYLE, THERE IS AN AGENDA AND A POINT.
UNIVERSAL BASIC INCOME/DIGITAL CURRENCY= SLAVERY
ELIMINATION OF THE MIDDLE CLASS,MARK OF THE BEAST DECLINE OF EDUCATION,FABIANS, THE 12 FAMILIES,FOURTH WAY
TIME IS BREATH,CYCLES OF ASTROTHEOLOGY.
WHATS IN THE VAC https://www.brighteon.com/94f71e15-f7f5-4f9e-8dbe-e2cb0b46f6f6
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