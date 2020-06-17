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Jean-Jacques Crevecoeur - CDL34Bis - La conversation du lundi #34 censurée et supprimée par YT
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5 views • June 17, 2020
Import YT 17 juin 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=A4sCRy3j8Gs
Chaîne YT Jean-Jacques Crèvecoeur : https://www.youtube.com/channel/UCCPk6RpUOuzetZXr0xELOPA
Le titre initial de cette vidéo était : « Le devoir de désobéir ». Publiée le 15 avril, elle avait été vue 721.473 fois rien que sur ma chaîne YouTube et près de 1,5 millions de fois sur Facebook.
Gandhi disait : « La désobéissance civile devient un devoir sacré quand l'état devient hors-la-loi ou corrompu. » Cette phrase a inspiré cette nouvelle conversation du lundi, dans des circonstances où il apparaît de plus en plus clairement que la majorité des décisions prises par le pouvoir sont fondées sur des mensonges, des manipulations de statistiques et des conflits d'intérêt.
Se battre devient alors la meilleure option, à condition de mener le combat spirituel depuis notre centre de conscience, dans un espace d'immobilité émotionnelle et mentale. Sans cette posture, nous ne ferions que renforcer le pouvoir de notre adversaire.
Les références à consulter : pour plus de commodité, j'ai rassemblé les meilleures sources et les meilleures références dans le PDF que vous pouvez télécharger à partir de cette page : https://www.dropbox.com/s/k5u79g1ckxvv1n5/200616-CDL34Bis-YT.mp4?dl=0
SECTION URGENTE À L’ATTENTION DES MÉDECINS
— Une nouvelle compréhension du COVID et de la manière adaptée de traiter les patients : https://youtu.be/giyZvits7DU
— Le mécanisme de l’infection par le COVID : https://youtu.be/PgaRJPL8cmE
— Observations pertinentes d’un médecin urgentiste new-yorkais : https://youtu.be/aDi7JkqSiRU
— Traitement par macrolide du Docteur Paliard-Franco : https://www.mediafire.com/file/l65cf03km6ufig6/covid-traitement-macrolide-c3g.rar/file
— Vidéos expliquant le mécanisme de l’hypoxie et discutant l’efficacité des différentes thérapeutiques par Tadeusz Narowcki (document exceptionnel) : https://class.alternative-academy.net/dr-t-nawrocki-3/
— Exemple de thérapeutique beaucoup plus efficace et non mortelle à Vannes : https://www.letelegramme.fr/france/coronavirus-a-l-hopital-de-vannes-l-oxygene-a-haut-debit-evite-des-intubations-03-04-2020-12535355.php
— Observations d’un professeur italien (allant dans le même sens) : https://buongiornonews.it/coronavirus-una-speranza-dalla-scoperta-del-prof-giannini/
— Texte résumé décrivant les phénomènes d’hypoxie - Article du Docteur Schmitt « COVID-19- Attacks the 1-Beta Chain of Hemoglobin and Captures the Porphyrin to Inhibit Human Heme Metabolism » : http://www.simillimum.org/homeonet/covid-19/
SECTION DESTINÉE À TOUS ET TOUTES
— Silvano Trotta : https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ
— Thierry Casasnovas : https://www.youtube.com/user/thierry66pasteque
— Revue Néosanté : https://www.neosante.eu/
— Santé Corps Esprit : https://www.sante-corps-esprit.com/
— Magazine Nexus : https://www.nexus.fr/
— Bill Gates : https://fr.sott.net/article/35248-Bill-Gates-franchit-le-Rubicon-digital-en-disant-que-les-rassemblements-de-masse-ne-reviendront-peut-etre-pas-sans-un-vaccin-mondial
— Traçage numérique : https://www.igen.fr/ailleurs/2020/04/emmanuel-macron-confirme-lapplication-de-tracage-contre-le-coronavirus-114283
— Commande gaz lacrymogènes : https://www.boamp.fr/avis/detail/20-31056/0
— Commande LBD : https://www.nouvelobs.com/societe/20191128.OBS21695/l-etat-commande-de-nouveaux-lbd-a-deux-pme-francaises.html
— Interview d’Idriss Aberkane : https://youtu.be/iI4cneaYKOo
— Interview d’Edward Snowden par Shane Smith - Shelter in Place : https://www.youtube.com/watch?v=k5OAjnveyJo
— Les prédictions de Neil Ferguson (Imperial College) : https://www.nouvelobs.com/coronavirus-de-wuhan/20200409.OBS27280/10-choses-a-savoir-sur-neil-ferguson-l-epidemiologiste-que-tout-le-monde-ecoute-face-au-covid-19.html
— Monitoring des décès en Europe : https://www.euromomo.eu/
— La fondation Bill et Melinda Gates - L’incroyable arnaque : https://www.youtube.com/watch?v=Dqzt6yAmdDE
— Les effets secondaires létaux du futur vaccin contre le coronavirus : https://childrenshealthdefense.org/news/heres-why-bill-gates-wants-indemnity-are-you-willing-to-take-the-risk/
— Vidéo sur la problématique des vaccins développés contre le coronavirus (En) : https://youtu.be/RzFP4yzZzII
Chaîne YT Jean-Jacques Crèvecoeur : https://www.youtube.com/channel/UCCPk6RpUOuzetZXr0xELOPA
Le titre initial de cette vidéo était : « Le devoir de désobéir ». Publiée le 15 avril, elle avait été vue 721.473 fois rien que sur ma chaîne YouTube et près de 1,5 millions de fois sur Facebook.
Gandhi disait : « La désobéissance civile devient un devoir sacré quand l'état devient hors-la-loi ou corrompu. » Cette phrase a inspiré cette nouvelle conversation du lundi, dans des circonstances où il apparaît de plus en plus clairement que la majorité des décisions prises par le pouvoir sont fondées sur des mensonges, des manipulations de statistiques et des conflits d'intérêt.
Se battre devient alors la meilleure option, à condition de mener le combat spirituel depuis notre centre de conscience, dans un espace d'immobilité émotionnelle et mentale. Sans cette posture, nous ne ferions que renforcer le pouvoir de notre adversaire.
Les références à consulter : pour plus de commodité, j'ai rassemblé les meilleures sources et les meilleures références dans le PDF que vous pouvez télécharger à partir de cette page : https://www.dropbox.com/s/k5u79g1ckxvv1n5/200616-CDL34Bis-YT.mp4?dl=0
SECTION URGENTE À L’ATTENTION DES MÉDECINS
— Une nouvelle compréhension du COVID et de la manière adaptée de traiter les patients : https://youtu.be/giyZvits7DU
— Le mécanisme de l’infection par le COVID : https://youtu.be/PgaRJPL8cmE
— Observations pertinentes d’un médecin urgentiste new-yorkais : https://youtu.be/aDi7JkqSiRU
— Traitement par macrolide du Docteur Paliard-Franco : https://www.mediafire.com/file/l65cf03km6ufig6/covid-traitement-macrolide-c3g.rar/file
— Vidéos expliquant le mécanisme de l’hypoxie et discutant l’efficacité des différentes thérapeutiques par Tadeusz Narowcki (document exceptionnel) : https://class.alternative-academy.net/dr-t-nawrocki-3/
— Exemple de thérapeutique beaucoup plus efficace et non mortelle à Vannes : https://www.letelegramme.fr/france/coronavirus-a-l-hopital-de-vannes-l-oxygene-a-haut-debit-evite-des-intubations-03-04-2020-12535355.php
— Observations d’un professeur italien (allant dans le même sens) : https://buongiornonews.it/coronavirus-una-speranza-dalla-scoperta-del-prof-giannini/
— Texte résumé décrivant les phénomènes d’hypoxie - Article du Docteur Schmitt « COVID-19- Attacks the 1-Beta Chain of Hemoglobin and Captures the Porphyrin to Inhibit Human Heme Metabolism » : http://www.simillimum.org/homeonet/covid-19/
SECTION DESTINÉE À TOUS ET TOUTES
— Silvano Trotta : https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ
— Thierry Casasnovas : https://www.youtube.com/user/thierry66pasteque
— Revue Néosanté : https://www.neosante.eu/
— Santé Corps Esprit : https://www.sante-corps-esprit.com/
— Magazine Nexus : https://www.nexus.fr/
— Bill Gates : https://fr.sott.net/article/35248-Bill-Gates-franchit-le-Rubicon-digital-en-disant-que-les-rassemblements-de-masse-ne-reviendront-peut-etre-pas-sans-un-vaccin-mondial
— Traçage numérique : https://www.igen.fr/ailleurs/2020/04/emmanuel-macron-confirme-lapplication-de-tracage-contre-le-coronavirus-114283
— Commande gaz lacrymogènes : https://www.boamp.fr/avis/detail/20-31056/0
— Commande LBD : https://www.nouvelobs.com/societe/20191128.OBS21695/l-etat-commande-de-nouveaux-lbd-a-deux-pme-francaises.html
— Interview d’Idriss Aberkane : https://youtu.be/iI4cneaYKOo
— Interview d’Edward Snowden par Shane Smith - Shelter in Place : https://www.youtube.com/watch?v=k5OAjnveyJo
— Les prédictions de Neil Ferguson (Imperial College) : https://www.nouvelobs.com/coronavirus-de-wuhan/20200409.OBS27280/10-choses-a-savoir-sur-neil-ferguson-l-epidemiologiste-que-tout-le-monde-ecoute-face-au-covid-19.html
— Monitoring des décès en Europe : https://www.euromomo.eu/
— La fondation Bill et Melinda Gates - L’incroyable arnaque : https://www.youtube.com/watch?v=Dqzt6yAmdDE
— Les effets secondaires létaux du futur vaccin contre le coronavirus : https://childrenshealthdefense.org/news/heres-why-bill-gates-wants-indemnity-are-you-willing-to-take-the-risk/
— Vidéo sur la problématique des vaccins développés contre le coronavirus (En) : https://youtu.be/RzFP4yzZzII
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