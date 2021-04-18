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ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΡΑΝΤΑΓΜΑ ΓΕΡΟ...
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141 views • April 18, 2021
'Άγιος Παΐσιος: Να ζείτε όσο μπορείτε πιο απλά. Μην δυσκολεύετε από μόνοι σας την ζωή σας...
Οι σημαντικότερες προφητικές αποκαλύψεις του Αγίου Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου για την εποχή μας.
Πηγές:
1. “Βίος Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου”, Ιερομ. Ισαάκ, 2004
2. “Πνευματική Αφύπνιση” και Περί Προσευχής”, Γέροντος Παισίου Αγιορείτου, έκδοση Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος- Σουρώτη Θεσσαλονίκης)
Οι σημαντικότερες προφητικές αποκαλύψεις του Αγίου Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου για την εποχή μας.
Πηγές:
1. “Βίος Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου”, Ιερομ. Ισαάκ, 2004
2. “Πνευματική Αφύπνιση” και Περί Προσευχής”, Γέροντος Παισίου Αγιορείτου, έκδοση Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος- Σουρώτη Θεσσαλονίκης)
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