© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
3yrs ago World Economic Forum Jan 2023 Ready for Brain Transparency Nita A. Farahany
World Economic Forum
https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2023/sessions/ready-for-brain-transparency
Ready for Brain Transparency?
Speakers: Nicholas Thompson, Nita A. Farahany
January 19, 2023