Dr. Peter Beter - The International Monetary Fund gold sale agreement - Audio Letter No. 04 - September 12, 1975

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30 views • March 15, 2022



Topic #1--THE INTERNATIONAL MONETARY FUND "GOLD SALE AGREEMENT"

AND THE DETHRONING OF THE UNITED STATES DOLLAR

Topic #2--ASSASSINATION POLITICS AND SUBTLE MANEUVERINGS IN THE

COUNTDOWN TOWARD DICTATORSHIP

Topic #3--THE RAPIDLY MERGING OUTLINES OF THE PLANNED 1977 WAR IN

ASIA.



https://peterdavidbeter.com/

Playlist:



Dr. Peter David Beter Audio letters serie on Blogspot:

http://drpeterbeter.blogspot.com

Dr. Peter David Beter Audio letters serie on YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UCj678nzZrPEamAJKkefV-9w/featured

Dr. Peter David Beter Audio letters serie on Dailymotion:

http://www.dailymotion.com/DrPeterBeter

Dr. Peter David Beter Audio letters serie on Archives:

https://archive.org/details/DrPeterBeter_AudioVideoLetters

Download All Availables Archives : Dr. Peter David Beter - Audio Letter No. 04 - September 12, 1975 https://peterdavidbeter.com/docs/all/dbal04.html Topic #1--THE INTERNATIONAL MONETARY FUND "GOLD SALE AGREEMENT"AND THE DETHRONING OF THE UNITED STATES DOLLARTopic #2--ASSASSINATION POLITICS AND SUBTLE MANEUVERINGS IN THECOUNTDOWN TOWARD DICTATORSHIPTopic #3--THE RAPIDLY MERGING OUTLINES OF THE PLANNED 1977 WAR INASIA.Playlist: https://www.brighteon.com/watch/eefd050c-99f1-4c70-bb4b-f02a6b9a9916?index=1 Dr. Peter David Beter Audio letters serie on Blogspot:Dr. Peter David Beter Audio letters serie on YouTube:Dr. Peter David Beter Audio letters serie on Dailymotion:Dr. Peter David Beter Audio letters serie on Archives:Download All Availables Archives : https://archive.org/compress/DrPeterBeter_AudioVideoLetters/formats=ARCHIVE%20BITTORRENT ,METADATA,ITEM%20TILE,VBR%20MP3,MPEG4,ZIP Keywords politicsgolddollarconspirationpeterbeter

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