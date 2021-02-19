TRAILER ¿Vacunas “Anti” covid de la Muerte o Dióxido de Cloro que Salva Vidas?

Ver video: ¿Vacunas “Anti” covid de la Muerte o Dióxido de Cloro que Salva Vidas?Abordando la problemática. de la pandemia y su eventual cuarentena,. del inadecuado rechazo a efectivas terapias alternativas y. de los impulsivos, obligatorios y peligrosos planes de vacunación “anti” covid;y tratando dicha temática desde todos los aspectos: científico, médico y sanitario; humanitario, social y económico, político, geopolítico, jurídico y legal, y de los mismosse desprenden los siguientes interrogantes:. Esta pandemia, ¿es real o es un mal intencionado y premeditado genocidio mundial?. ¿Qué hay detrás de la cuarentena y de la imposición compulsiva y obligatoria de las nuevas vacunas de diseño ARN “anti covid”?. Estas, ¿son seguras, efectivas y necesarias, o todo lo contrario?. ¿Qué es el dióxido de cloro y debido a que se lo censura, prohíbe, difama y se lo ataca tanto?. Este, ¿realmente es toxico, ineficaz e incluso peligroso, o todo lo contrario y de verdad cura?. ¿Existen precedentes históricos referentes a la no toxicidad y eficacia del CDS como tratamiento terapéutico?. De igual manera, en el presente, ¿ya se han logrado ensayos clínicos terapéuticos los cuales sustentan la eficacia del CDS?. Los médicos y científicos que tanto lo apoyan, consumen para uso terapéutico propio, difunden e incluso lo utilizan con sus pacientes como tratamiento terapéutico para muchas afecciones graves incluidos los síndromes de covid, ¿por qué son tan atacados, censurados, perseguidos, prohibidos, profesional y jurídicamente sancionados, difamados, presionados e incluso amenazados?. De igual manera, ¿por qué son tan atacados, censurados, profesionalmente castigados, difamados, perseguidos, prohibidos, presionados e incluso amenazados los periodistas, medios de comunicación, políticos y cualquier otra persona que esté a favor del dióxido de cloro y por ende este apoyándolo o difundiéndolo?. ¿Qué oscuros intereses, verdades y mentiras se esconden detrás de todo esto?. ¿Quiénes son los que están a favor y en contra del dióxido de cloro?. ¿Quiénes son los que están a favor y en contra de las vacunas de diseño de nueva generación “anti” pandemia?. ¿Quiénes son los que mienten, traicionan y explotan a los enfermos y pacientes, y quienes los que no?En cumplimiento de la agenda de destrucción, dominio y explotación de esta manipulada pandemia impulsada por los poderes globalistas supranacionales, algunos traidores gobiernos de Latinoamérica ya están promulgando peligrosas leyes de vacunación obligatoria que violan los derechos individuales y constitucionales.Si cae Latinoamérica, cae el mundo entero.Por lo tanto, despertemos ya, despertemos de una vez, evitemos continuar siendo vil y descaradamente engañados. Saltemos a la acción. Nuestro futuro, nuestro destino y nuestras vidas están en inminente riesgo.Solamente logrando estar inteligente y sólidamente unidos lograremos vencer dichos planes y agendas.Gracias a la valentía de algunos médicos, científicos, periodistas y medios de comunicación independientes, abogados, jueces y políticos, ya se están llevando a cabo acciones legales a nivel nacional e internacionales a favor del dióxido de cloro y en contra de quienes pretenden continuar llevando a cabo la agenda de esta pandemia sustentada por las elites globalistas pertenecientes a este Nuevo Orden Mundial.Sigamos el ejemplo de estos valerosos héroes, sumémonos todos a estas iniciativas, saltemos de una vez por todas a la acción. Aprovechemos estas oportunidades, ya no queda más tiempo que perder.Ver en este mismo Canal contenidos referidos al mismo tema:. ¿Pandemia real o premeditado genocidio? (Apoyo a Bolivia). Sres Presidentes dejen de hacerse los boludos ante esta pandemia (versión 21 min). ¿Vacunas “anti” covid de la muerte o Dióxido de Cloro que Salva Vidas? (versión ampliada). La verdad del Dióxido de Cloro - Ensayos clínicos CDS definitivos, formulación de AEMEMI. Dioxido de Cloro. C5N entrevista al Dr. Marcelo Fernandez “versión editada”. Replica a una medica pseudo cientifica y algo mas – versión estilizada para gente sensible –. Covid 19, plandemia, cuarentenas y pseudo vacunas transgenicas experimentales. Violacion a los derechos del paciente. Derechos, Acuerdos, Pactos, Tratados, Leyes y Apoyo Internacional a las Naciones, Medicos y Gobernantes que luchan contra los Planes Globalistas de Exterminio. Audio: Planes globalistas de exterminio y agendas de las elites supranacionales. Plandemia La mafia de la industria medica y farnaceutica. Audio: Planes globalistas y agendas de las elites supranacionales. Aborto Derechos y leyes. El derecho al aborto. Solo es un Coagulo de SangreVer video: ¿Vacunas “Anti” covid de la Muerte o Dióxido de Cloro que Salva Vidas?