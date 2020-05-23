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Pour en finir avec Pasteur et la supercherie vaccinaliste - Mini conférence
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4 views • May 23, 2020
Import YT 7 décembre 2016 : https://www.youtube.com/watch?v=nSpbQwRnx6k
Chaine YT Guillaume Parisot : https://www.youtube.com/channel/UCC9ixb4LyDo-rsag9jBm1Jw
Présentation par l'auteur, Dr. vet Eric Ancelet, de son ouvrage phare du sur l'imposture pasteurienne : "Pour en finir avec Pasteur, Un siècle de mystification scientifique"
L’auteur :
Docteur Vétérinaire, Psychotérapeute, Auteur et Conférencier, Eric ANCELET est avant tout un chercheur indépendant en quête de « sainte aise ». La « santé primale », concept fondamental proposé par le Dr Michel Odent, est aujourd’hui au centre de ses préoccupations de thérapeute : la genèse et le maintien de la santé passent par une réflexion approfondie sur l’enfance, et notamment l’évitement des multiples agressions subies durant cette période critique qui va de la conception aux alentours de sept ans.
« Nous devons prendre conscience que la santé est subversive, car elle rend les hommes difficiles à manipuler. »
Quelques liens complémentaires :
http://daudon.free.fr/page250.html
https://www.dailymotion.com/video/x2ad4mn
https://www.editionsmarcopietteur.com/resurgence/16-en-finir-avec-pasteur-9782872110254.html
https://explicithistoire.files.wordpress.com/2013/11/en-finir-avec-pasteur.pdf
A noter : "Pour en finir avec nos peurs", Téléchargement GRATUIT en version numérique : https://www.medicatrix.be/wp-content/uploads/2020/05/ANCELET-Pour_en_finir_avec_nos_peurs.pdf
Sur le site de l'éditeur : https://www.editionsmarcopietteur.com/medicatrix/290-pour-en-finir-avec-nos-peurs-9782872111718.html
Eric Ancelet, auteur du livre de référence « Pour en finir avec Pasteur », nous écrit en ces périodes très spéciales, « Pour en finir avec nos Peurs ». Il nous dit : reprendre la parole vingt ans plus tard ? Bien sûr ! Au moment où les pires compromissions sont enfin révélées et largement diffusées, entre une science dévoyée et ses interprétations erronées de l’écologie microbienne, et une économie de marché sans conscience, cynique et mortifere, oui ! reprendre la parole haut et fort pour en finir, et changer de paradigme.
Chaine YT Guillaume Parisot : https://www.youtube.com/channel/UCC9ixb4LyDo-rsag9jBm1Jw
Présentation par l'auteur, Dr. vet Eric Ancelet, de son ouvrage phare du sur l'imposture pasteurienne : "Pour en finir avec Pasteur, Un siècle de mystification scientifique"
L’auteur :
Docteur Vétérinaire, Psychotérapeute, Auteur et Conférencier, Eric ANCELET est avant tout un chercheur indépendant en quête de « sainte aise ». La « santé primale », concept fondamental proposé par le Dr Michel Odent, est aujourd’hui au centre de ses préoccupations de thérapeute : la genèse et le maintien de la santé passent par une réflexion approfondie sur l’enfance, et notamment l’évitement des multiples agressions subies durant cette période critique qui va de la conception aux alentours de sept ans.
« Nous devons prendre conscience que la santé est subversive, car elle rend les hommes difficiles à manipuler. »
Quelques liens complémentaires :
http://daudon.free.fr/page250.html
https://www.dailymotion.com/video/x2ad4mn
https://www.editionsmarcopietteur.com/resurgence/16-en-finir-avec-pasteur-9782872110254.html
https://explicithistoire.files.wordpress.com/2013/11/en-finir-avec-pasteur.pdf
A noter : "Pour en finir avec nos peurs", Téléchargement GRATUIT en version numérique : https://www.medicatrix.be/wp-content/uploads/2020/05/ANCELET-Pour_en_finir_avec_nos_peurs.pdf
Sur le site de l'éditeur : https://www.editionsmarcopietteur.com/medicatrix/290-pour-en-finir-avec-nos-peurs-9782872111718.html
Eric Ancelet, auteur du livre de référence « Pour en finir avec Pasteur », nous écrit en ces périodes très spéciales, « Pour en finir avec nos Peurs ». Il nous dit : reprendre la parole vingt ans plus tard ? Bien sûr ! Au moment où les pires compromissions sont enfin révélées et largement diffusées, entre une science dévoyée et ses interprétations erronées de l’écologie microbienne, et une économie de marché sans conscience, cynique et mortifere, oui ! reprendre la parole haut et fort pour en finir, et changer de paradigme.
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