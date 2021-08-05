Don Lemon de la CNN quiere que te vacunes para COMER y CONSEGUIR EMPLEO.

Subtitulado al español por @FLC (Frotando la Costumbre).



El obediente Don Lemon, de la CNN de Ted Turner (el mismo que siempre abogó por la despoblación mundial), hace una argumentación penosa, digna del psicópata que es, proponiendo con altanería que estés obligado a inyectarte la terapia génica experimental, incluso para entrar a un supermercado a comprar la comida que le llevás a la mesa a tus hijos, o para conseguir un empleo, o mantener el que tenés. A esto hemos llegado. Esta es la propaganda y la coyuntura propuesta. Divide et impera. Es tiempo de comprender, porque la ventana se va cerrando, que todos aquellos que cumplen con los protocolos y restricciones de esta nueva anormalidad están empujando al barranco el futuro de los niños y siendo útiles instrumentos de nuestra esclavitud.



Cuando Lemon señala a la gente que se divierte los fines de semana consumiendo sustancias: escuchen en la respuesta la voz pura y angelical de Cuomo.