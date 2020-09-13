CIA, ΚΚΕ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ

Αποχαρακτηρισμένο έγγραφο της CIA αποκαλύπτει τις σχέσεις του ΚΚΕ και των μαρτύρων του ιεχωβά από τον Δεκέμβριο του 1948 !!



Δηλαδή τι περιμένετε να σχολιάσω ; Να ...γράψω τι ;!:!;



Για τους διαχρονικούς εχθρούς του Έθνους και της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας που δεν δίστασαν να σφάξουν 20.000.000 - 25.000.000

αθώους στην ΕΣΣΔ με την μοναδική κατηγορία τους, μέχρι την τελευταία τους επίγεια αναπνοή, να είναι η ΟΜΟΛΟΓΙΑ τους στον

Παντοκράτορα Κύριο ημών Ιησού Χριστό ;



Η' για τα εγκλήματα τους εντός της πατρίδος μας με τις σφαγές πολιτών, κληρικών και το παιδομάζωμα αθώων παιδιών και αποστολή τους εκτός της χώρας μας και των οικογενειών τους ;



Μια πληγή που δεν λέει να κλείσει τόσες δεκαετίες και που έσυρε την χώρα μας σε εθνικό διχασμό μεσούσις ερειπίων και νεκρών από την κατοχή των Γερμανών.



Το παρόν έγγραφο αποδεικνύει, δίχως την παραμικρή αμφιβολία, πως εμπρός στο πόλεμο κατά της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας και του Παντοκράτορα Ιησού Χριστό, όλες οι αντίχριστες δυνάμεις ενώνονται και συνασπίζονται για το κοινό τους σκοπό.



Ενημερώστε αδέρφια μας που είναι μπλεγμένα στις πλάνες του κομμουνισμού και της σέκτας των μαρτύρων του ιεχωβά και βοηθήστε ώστε πριν κλείσουν τα μάτια τους να ομοιάσουν με τον εσωσμένο ληστή επάνω στο σταυρό...