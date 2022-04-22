© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Мы - Православные самые счастливые люди на Земле! Иеросхимонах Онуфрiй
Follow
0
Share
Report
234 views • April 22, 2022
☦️ Мы - Православные самые счастливые люди на Земле! С нами Богъ и Пречистая, с нами Государь и все Святые!
☦️
Свободной волею, соборною, державной
Я выбрал путь тернистый, но благой.
Мой выбор – символ Веры Православной!
Мой Бог – Отец и Сын и Дух Святой!
☦️
тьма трепещет, пора, ныне время пришло.
Над родною землёй солнце правды взошло –
Православный Монарх, за Него я молюсь:
Царь грядёт! Пробуждайся Державная Русь!
☦️
У России есть формула Русской судьбы –
Это путь за воскресшим Христом,
Путь Евангельской жизни, духовной борьбы,
Православной Победы над злом!
Инок Михаил
☦️ Господи Ιисусе Христе, молитвами Пресвятой Богородицы, Архангела Михаила и всех Святых помилуй и спаси Святую Русь, грядущего Православного Русского Царя, собор и воинство его!
☦️
Свободной волею, соборною, державной
Я выбрал путь тернистый, но благой.
Мой выбор – символ Веры Православной!
Мой Бог – Отец и Сын и Дух Святой!
☦️
тьма трепещет, пора, ныне время пришло.
Над родною землёй солнце правды взошло –
Православный Монарх, за Него я молюсь:
Царь грядёт! Пробуждайся Державная Русь!
☦️
У России есть формула Русской судьбы –
Это путь за воскресшим Христом,
Путь Евангельской жизни, духовной борьбы,
Православной Победы над злом!
Инок Михаил
☦️ Господи Ιисусе Христе, молитвами Пресвятой Богородицы, Архангела Михаила и всех Святых помилуй и спаси Святую Русь, грядущего Православного Русского Царя, собор и воинство его!
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.