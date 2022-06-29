Δρ Rafael YUSTE - «Hydra Vulgaris - Μπορούμε να τροποποιήσουμε τη συμπεριφορά της» - Μετανθρωπισμός

[2017] - Δρ Rafael YUSTE: «Μπορούμε να διαβάσουμε ολόκληρη τη νευρική δραστηριότητα μιας ΥΔΡΑΣ [Hydra Vulgaris] και να τροποποιήσουμε τη συμπεριφορά της. Στο μέλλον, ίσως και στον άνθρωπο»





Ο νευροεπιστήμονας Rafael Yuste, καθηγητής βιολογικών επιστημών, διευθυντής του Κέντρου Νευροτεχνολογίας του Πανεπιστημίου της Κολούμπια, και η ομάδα του από την Κολούμπια κατέγραψαν τη δραστηριότητα κάθε νευρώνα σε ένα ζώο που σχετίζεται με τις μέδουσες που ονομάζεται Ύδρα (Hydra Vulgaris) το 2017.





Το περιοδικό Economist έγραψε τον Ιανουάριο του 2018:





«Χρησιμοποιώντας τη σκέψη για τον έλεγχο των μηχανών. Οι διεπαφές εγκεφάλου-υπολογιστή μπορούν να αλλάξουν αυτό που σημαίνει να είσαι άνθρωπος





Η ικανότητα αποκωδικοποίησης της σκέψης με αυτόν τον τρόπο μπορεί να φαίνεται σαν επιστημονική φαντασία. Αλλά οι διεπαφές εγκεφάλου-υπολογιστή (BCI - Brain–computer interface) όπως το σύστημα BrainGate που χρησιμοποιεί ο Kochevar παρέχουν στοιχεία ότι ο έλεγχος του νου μπορεί να λειτουργήσει.





Οι ερευνητές είναι σε θέση να πουν ποιες λέξεις και εικόνες έχουν ακούσει και δει οι άνθρωποι μόνο από τη νευρική δραστηριότητα. Οι πληροφορίες μπορούν επίσης να κωδικοποιηθούν και να χρησιμοποιηθούν για την τόνωση του εγκεφάλου.





Οι επιχειρηματίες φαντάζονται έναν κόσμο στον οποίο οι άνθρωποι μπορούν να επικοινωνούν τηλεπαθητικά, μεταξύ τους και με μηχανές ή να αποκτήσουν υπεράνθρωπες ικανότητες, όπως η ακοή σε πολύ υψηλές συχνότητες.

Πηγή 1

https://www.economist.com/leaders/2018/01/04/using-thought-to-control-machines





Πηγή 2

https://www.economist.com/leaders/2018/01/04/using-thought-to-control-machines





Πηγή 3

https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(17)30220-8?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0960982208%D330thow





Πηγή 4

http://uwin.washington.edu/2018/12/03/uwin-visiting-scientist-rafael-yuste-2018-eliasson-global-leadership-prize/





ΠΗΓΕΣ: The Thing – Hydra Vulgaris





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