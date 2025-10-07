El Renacer de los Hombres Renacentistas

Matt y Maxim Smith hablaron sobre su libro “The Preparation”, cuyo objetivo es ayudar a los jóvenes a convertirse en adultos capaces, evitando la universidad tradicional y enfocándose en habilidades prácticas del mundo real. Destacaron la importancia de ser un “hombre del Renacimiento”, con competencias diversas y equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu. El programa incluye 16 ciclos de actividades distribuidos en cuatro años, que abarcan desde navegación, entrenamiento como paramédico (EMT) y artes marciales, hasta desarrollo personal y autosuficiencia. Subrayaron la necesidad de cultivar la virtud, la competencia y la capacidad de decir “no”. También abordaron el impacto de la inteligencia artificial en el empleo futuro y la importancia de mantener la salud física y mental mediante una buena nutrición y exposición a la luz natural. La conversación incluyó el caso de un joven llamado Max, quien se benefició notablemente del programa. Además, se resaltó el valor de las habilidades prácticas por encima de los títulos académicos, citando ejemplos de incompetencia entre graduados universitarios. Se discutieron temas como la educación en el hogar, la vida autosuficiente, la descentralización, la protección de activos, la inversión en oro y plata, y la posibilidad de un cierre del gobierno. El segmento concluye con la promoción de diversos recursos y productos, entre ellos un libro, un “food forest” y suplementos para la salud.

Para obtener más actualizaciones, visita https://www.brighteon.com/channels/brighteonhighlightsespanol/home



