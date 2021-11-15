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Manipuleert VTM richting verplicht vaccineren ?
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60 views • November 15, 2021
Het lijkt er op dat het VTM nieuws blijft duwen richting verplicht vaccineren voor iedereen. Doet VTM hier niet aan machtsmisbruik? "Er liggen vooral veel niet gevaccineerden" wordt beweerd, maar ze tonen geen cijfers. "Vooral veel" klinkt als "meer", maar is dat wel zo? "Veel" kan ook 40% of 30% zijn. Dan zijn er "zeer veel" gevaccineerden ziek als je de terminologie van VTM gebruikt. Maar ze zeggen niet "veel", maar "vooral veel". Als "vooral veel" niet "meer" is, is dit opnieuw bedrog. Zelfs als VTM cijfers zou tonen, zouden ze correcte cijfers tonen of gemanipuleerde data tonen?
Voor Frank Vandenbroucke lijkt vaccineren God, hij lijkt nu aan te sturen op volledig negeren van natuurlijke immuniteit. Hij pleit nu dus voor nog meer discriminerende maatregelen, iets wat zei "strenger" noemen. Er lijkt nu te worden gestuurd richting testen van dubbel gevaccineerden, terwijl datzelfde testen onvoldoende is voor niet gevaccineerden. Waanzin.
https://www.vrijheidvzw.be/
Voor Frank Vandenbroucke lijkt vaccineren God, hij lijkt nu aan te sturen op volledig negeren van natuurlijke immuniteit. Hij pleit nu dus voor nog meer discriminerende maatregelen, iets wat zei "strenger" noemen. Er lijkt nu te worden gestuurd richting testen van dubbel gevaccineerden, terwijl datzelfde testen onvoldoende is voor niet gevaccineerden. Waanzin.
https://www.vrijheidvzw.be/
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