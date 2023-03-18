Πρύτανης Μαρία Δελιβάνη: Η Δύση Έπεσε _ Το μέγα θέμα της Ελλάδος..

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Η Μαρία Δελιβάνη είναι η πρώτη γυναίκα πρύτανης Ελληνικού πανεπιστημίου, εκλεγμένη τρεις φορές στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Έχει γράψει πάνω από 50 βιβλία (θα τα βρεις στην περιγραφή), έχει τιμηθεί 4 φορές με τα χρυσά μετάλλια της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης και το 2008 το γαλλικό κράτος της απένειμε το παράσημο του ιππότη της Λεγεώνας της Τιμής για την επιστημονική της έρευνα και μελέτη.
Links και βιβλία:
https://www.politeianet.gr/sygrafeas/...
http://delivanis.com/
https://www.facebook.com/IdrymaDelivani/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%...
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