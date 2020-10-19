© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
La lumière gagne du terrain - CDL60 - Jean-Jacques Crevecoeur
Follow
0
Download MP3
Share
Report
27 views • October 19, 2020
INSCRIVEZ-VOUS SUR FullLife Channel en cliquant sur https://www.fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
Malgré les apparences, nous pouvons dire que la lumière gagne du terrain. Car, grâce aux mesures de plus en plus coercitives imposées par nos gouvernements, le réveil de conscience se fait de plus en plus inévitable pour chacun et chacune.
Chaque jour, de nouveaux médecins, de nouveaux scientifiques, de nouveaux juristes se lèvent pour dénoncer ce que d'aucun qualifie à présent de crime contre l'humanité. Chaque jour, des anonymes rejoignent les rangs de ceux qui refusent cette dictature sanitaire mise en œuvre pour mettre à sac notre société, nos entreprises, nos familles, nos relations sociales… Chaque jour, les mensonges de ces traitres à la nation deviennent de plus en plus visibles et grossiers.
Comme je vous le dis dans cette nouvelle conversation, le temps est venu, à présent, d'entrer dans la solidarité d'une part, dans la résistance d'autre part…
Quelques références pratiques :
— pour visionner la vidéo Entre Nous #9 : l'heure du choix dans un combat spirituel
— pour suivre l'info en questionS en direct sur ma page Facebook : https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
— pour suivre l'info en questionS en direct sur ma chaîne YouTube : https://www.youtube.com/user/jjcrevecoeur
— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
— pour vous inscrire sur ma nouvelle chaîne publique sur FullLifeChannel.com : https://www.fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
Publication de cette vidéo : lundi 19 octobre 2020 - Dernière mise à jour des fichiers : 18 octobre 2020
Malgré les apparences, nous pouvons dire que la lumière gagne du terrain. Car, grâce aux mesures de plus en plus coercitives imposées par nos gouvernements, le réveil de conscience se fait de plus en plus inévitable pour chacun et chacune.
Chaque jour, de nouveaux médecins, de nouveaux scientifiques, de nouveaux juristes se lèvent pour dénoncer ce que d'aucun qualifie à présent de crime contre l'humanité. Chaque jour, des anonymes rejoignent les rangs de ceux qui refusent cette dictature sanitaire mise en œuvre pour mettre à sac notre société, nos entreprises, nos familles, nos relations sociales… Chaque jour, les mensonges de ces traitres à la nation deviennent de plus en plus visibles et grossiers.
Comme je vous le dis dans cette nouvelle conversation, le temps est venu, à présent, d'entrer dans la solidarité d'une part, dans la résistance d'autre part…
Quelques références pratiques :
— pour visionner la vidéo Entre Nous #9 : l'heure du choix dans un combat spirituel
— pour suivre l'info en questionS en direct sur ma page Facebook : https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
— pour suivre l'info en questionS en direct sur ma chaîne YouTube : https://www.youtube.com/user/jjcrevecoeur
— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
— pour vous inscrire sur ma nouvelle chaîne publique sur FullLifeChannel.com : https://www.fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
Publication de cette vidéo : lundi 19 octobre 2020 - Dernière mise à jour des fichiers : 18 octobre 2020
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.