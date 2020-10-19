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La lumière gagne du terrain - CDL60 - Jean-Jacques Crevecoeur
luciole
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27 views • October 19, 2020
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Malgré les apparences, nous pouvons dire que la lumière gagne du terrain. Car, grâce aux mesures de plus en plus coercitives imposées par nos gouvernements, le réveil de conscience se fait de plus en plus inévitable pour chacun et chacune.

Chaque jour, de nouveaux médecins, de nouveaux scientifiques, de nouveaux juristes se lèvent pour dénoncer ce que d'aucun qualifie à présent de crime contre l'humanité. Chaque jour, des anonymes rejoignent les rangs de ceux qui refusent cette dictature sanitaire mise en œuvre pour mettre à sac notre société, nos entreprises, nos familles, nos relations sociales… Chaque jour, les mensonges de ces traitres à la nation deviennent de plus en plus visibles et grossiers.

Comme je vous le dis dans cette nouvelle conversation, le temps est venu, à présent, d'entrer dans la solidarité d'une part, dans la résistance d'autre part…

Quelques références pratiques :

— pour visionner la vidéo Entre Nous #9 : l'heure du choix dans un combat spirituel
— pour suivre l'info en questionS en direct sur ma page Facebook : https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
— pour suivre l'info en questionS en direct sur ma chaîne YouTube : https://www.youtube.com/user/jjcrevecoeur
— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
— pour vous inscrire sur ma nouvelle chaîne publique sur FullLifeChannel.com : https://www.fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur

Publication de cette vidéo : lundi 19 octobre 2020 - Dernière mise à jour des fichiers : 18 octobre 2020
Keywords
resistanceliberationdictaturecovidplandemieeveillumiere
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